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Sarıyer'de yağışın yarattığı tehlike: İETT otobüsü evleri geçmeden durabildi

Sarıyer Pınar Mahallesi'nde 21.30'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda 29 nolu İETT otobüsü bariyerlere çarparak evlere metreler kala durdu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 23:30

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 23:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sarıyer'de yağışın yarattığı tehlike: İETT otobüsü evleri geçmeden durabildi

Sarıyer'de yağışın yarattığı tehlike: İETT otobüsü evleri geçmeden durabildi

İstanbul Sarıyer'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur, şehir içi ulaşımda tehlikeli bir duruma yol açtı. Pınar Mahallesi, Çamlıbel Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında İstinye Dereiçi-Zincirlikuyu seferini yapan 29 nolu İETT otobüsü, yağmur sonrası kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza anı ve yolcu durumu:

Otobüsün bariyerlere çarpmasının ardından araç, çevredeki evlere sadece birkaç metre kala durdu. Olayda otobüsteki 2 kişi yara almadan kurtuldu; ağır yaralanma veya can kaybı bildirilmedi. Olay yeri incelemesi için gelen ekipler, çevre güvenliğini sağladı.

Vatandaş müdahalesi ve yolun açılması:

Otobüsün kaymasını önlemek amacıyla, çekici gelene kadar vatandaşlar aracın lastiklerinin altına taş koyarak tedbir aldı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Daha sonra çekici ile otobüs kaldırıldı ve cadde yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililer, yağışlı havalarda yol yüzeylerinin kayganlaşabildiğini ve sürücülerin hız ve takip mesafesine dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı. Olay yerindeki müdahale ve alınan tedbirler sayesinde olası daha ciddi sonuçlar önlenmiş oldu.

SARIYER&#039;DE YAĞMUR SONRASI KAYGANLAŞAN YOKUŞ YOLDA DİREKSİYON HAMİYETİNİ KAYBEDEN İETT OTOBÜSÜ...

SARIYER'DE YAĞMUR SONRASI KAYGANLAŞAN YOKUŞ YOLDA DİREKSİYON HAMİYETİNİ KAYBEDEN İETT OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ YOL KENARINDA BULUNAN BARİYERE ÇARPTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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