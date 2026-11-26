Gözaltı ve sevk süreci:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında savcılık işlemleri tamamlandı. İşlemler sonrası bazı şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık sürecinde öne çıkan isimlerden Ceylan Kaya hakkında tutuklama talebiyle hakimliğe başvuruldu. Hakimlikteki değerlendirme sonucu Kaya hakkında tutuklama kararı verildi ve tutuklanan şarkıcı cezaevine gönderildi.

Hakimlik kararları:

Hakimlik kararında Ceylan Kaya hakkında belirtilen suç vasfı suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama olarak kaydedildi. Dosya kapsamında diğer şüpheliler için farklı adli kontrol tedbirleri uygulanması yönünde kararlar alındı.

Serbest bırakılan isimler ve uygulanan tedbir:

Hakimlik, tanınmış isimlerin de bulunduğu dokuz şüpheliye adli kontrol tedbiri olarak yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakılanlar arasında Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel yer aldı.

Yetkililer, yürütülen soruşturmanın kapsamı ve devam eden işlemler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti. Dosyada ilerleyen aşamalarda ek delil ve değerlendirmeler doğrultusunda yeni adımlar atılabileceği ifade ediliyor.

Şarkıcı Ceylan Kaya tutuklandı, 9 ünlü yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı