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şarkikaraağaç'ta jandarma operasyonunda üç kişi tutuklandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma operasyonunda uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 3 şüpheli yakalandı; 620 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt ele geçirildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

şarkikaraağaç'ta jandarma operasyonunda üç kişi tutuklandı

Şarkikaraağaç'ta jandarma operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışma ve takip kapsamında Şarkikaraağaç ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan müdahale sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı.

aramalarda ele geçen deliller:

Şüphelilerin üzeri ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 620 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt ele geçirildi. Bulunan maddeler delil niteliğinde alınarak kayıt altına alındı ve incelemeye gönderildi.

adli süreç ve teslim:

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Savcılık işlemlerinin bitimesinin ardından üç zanlı cezaevine teslim edildi.

ISPARTA&#039;NIN ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 ŞÜPHELİ...

ISPARTA'NIN ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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