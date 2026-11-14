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Şarkışla'da 58 günlük sessizlik sona erdi: hayvan pazarı ticarete geri döndü

Şarkışla Hayvan Pazarı, 17 Eylül 2026'da şap vakaları nedeniyle kapatılmıştı; 58 gün sonra alınan önlemlerle yeniden üretici ve alıcıların hizmetine açıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Emre Koç

Şarkışla'da 58 günlük sessizlik sona erdi: hayvan pazarı ticarete geri döndü

şap karantinasının ardından pazar yeniden faaliyete geçti:

Şarkışla Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle 17 Eylül 2026'da geçici olarak kapatılmasının ardından 58 günlük aranın bitmesiyle yeniden açıldı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olarak bilinen pazar, alınan önlemler sonrası üretici ve alıcıların hizmetine tekrar sunuldu.

bölge ekonomisinde hareketlilik:

Pazarın yeniden açılmasıyla birlikte alan hareketlendi; çok sayıda yetiştirici ve alıcı pazara gelmeye başladı. Pazaryeri, İç Anadolu Bölgesi'ndeki önemli hayvancılık merkezlerinden biri olarak bölge üreticilerinin ticaret kanallarından biri olmaya devam ediyor.

kapatma süreci ve uygulanan tedbirler:

Çevre illerde görülen şap vakaları nedeniyle 17 Eylül 2026'da tedbir amaçlı kapatılan pazarda, uygulanan sağlık ve kontrol tedbirlerinin ardından ticaret yeniden başlatıldı. Alınan önlemler pazar faaliyetlerinin güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla hayata geçirildi.

Yeniden açılış, üreticiler arasında rahatlama yarattı ve pazarda yeniden hareketlilik gözlendi. 58 günlük aranın sona ermesiyle birlikte bölgedeki hayvan ticaretinde normalleşme adımları atılmış oldu.

ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE GEÇİCİ OLARAK KAPATILAN TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HAYVAN PAZARLARINDAN ŞARKIŞLA...

ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE GEÇİCİ OLARAK KAPATILAN TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HAYVAN PAZARLARINDAN ŞARKIŞLA HAYVAN PAZARI, YENİDEN KAPILARINI AÇTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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