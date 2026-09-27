Şarkışla'da yaylada yıldırımın çarptığı çoban hayatını kaybetti

Şarkışla'da yaylada yıldırım çarpması

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen olayda bir çoban, yaylada hayvanlarını otlatırken yıldırımın isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Şarkışla ilçesi Dikili köyünde akşam saatlerinde yaylada hayvanlarını otlatan Erol Merkit'e yıldırım isabet etti. Çoban olay yerinde hayatını kaybetti.

Başlatılan inceleme:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

SİVAS’IN ŞARKIŞLA İLÇESİNDE HAYVAN OTLATTIĞI ESNADA YILDIRIMIN İSABET ETTİĞİ ÇOBAN HAYATINI KAYBETTİ.