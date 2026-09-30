Şarköy'de otomobil takla attı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde yaşananlar:

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi’nde kontrolden çıkan bir otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazaya karışan aracın plakası 34 DK 9162 olarak kaydedildi. Olay sırasında araçta bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ile yolcu ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazanın nedeni olarak değerlendiriliyor; olayla ilgili ayrıntılar soruşturmanın ilerlemesiyle netleşecek.

TEKİRDAĞ’IN ŞARKÖY İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.