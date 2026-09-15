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Şarküteride şüpheli ölüm: Türkoğlu'nda esnaf yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3 gündür haber alınamayan şarküteri sahibi S.K., iş yerinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu; soruşturma açıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 22:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şarküteride şüpheli ölüm: Türkoğlu'nda esnaf yaşamını yitirdi

Şarküteride şüpheli ölüm: Türkoğlu'nda esnaf yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan şarküteri sahibi S.K., iş yerinde ölü bulundu.

erken keşif ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, Merkez Çarşı'da şarküteri işleten S.K.'nin komşusu, iş yerinin arka kapısının açık olduğunu fark etti. İçeri giren komşu, S.K.'yi hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

polis incelemesi ve yürütülen soruşturma:

Olay yerinde ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, S.K.'nin göğüs bölgesinden silahla vurulduğu bilgisini aldı. Ölüm, ekiplerce şüpheli bulunurken, olayın nasıl gerçekleştiği ve kesin ölüm nedeninin tespiti için adli ve kriminal incelemeler başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ’IN TÜRKOĞLU İLÇESİNDE 3 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN ESNAF, İŞ YERİNDE ÖLÜ...

KAHRAMANMARAŞ’IN TÜRKOĞLU İLÇESİNDE 3 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN ESNAF, İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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