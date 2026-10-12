Saros Körfezi'nde tekneye güçlükle çıkarılan 175 kiloluk orkinos

Saros Körfezi'nde dev orkinos tekneye çıkarıldı

Edirne'nin Enez ilçesinden açılan balıkçılar, Saros Körfezi açıklarında yemli oltayla avlanırken dikkat çeken bir yakalama yaptı. Oltaya takılan orkinos, tekneye çekilinceye kadar ekip için yorucu bir uğraş gerektirdi.

yakalaş ve tekneye çekilmesi:

Balıkçılar, balığı uzun süre oltada tuttuktan sonra ekipçe güç harcayarak tekneye çıkardı. Balıkçı Talat Hamarat, tekneye aldıkları orkinosun 175 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda olduğunu söyledi.

bölgedeki yeri ve satış:

Hamarat, böylesine büyük bir orkinosu Saros Körfezi'nde ilk defa tuttuklarını belirtti. Dev orkinos, Enez'de bir balıkçı tarafından satın alındı ve bölge balıkçıları arasında konuşulan bir olay oldu.

Yakalanma süreci ve tekneye çıkarma anındaki zorluk, yerel balıkçılık faaliyetlerinin nadiren görülen yönlerini ortaya koydu; ekip için hem teknik hem de fiziksel olarak hatırlanacak bir deneyim oldu.

SAROS KÖRFEZİ’NE AÇILAN BALIKÇILAR, 175 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA VE 2 METRE UZUNLUĞUNDA ORKİNOS YAKALADI.