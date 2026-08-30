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Saros Körfezi'nde zafer bayramı için düzenlenen açık su yarışına 200'ü aşkın sporcu katıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Gökçetepe Tabiat Parkı önlerinde düzenlenen 30 Ağustos açık su yüzme yarışına 200'ü aşkın sporcu katıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Saros Körfezi'nde zafer bayramı için düzenlenen açık su yarışına 200'ü aşkın sporcu katıldı

Saros Körfezi'nde zafer bayramı için düzenlenen açık su yarışına 200'ü aşkın sporcu katıldı

yarış detayları:

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Saros Körfezi Açık Su Yüzme Yarışması, Edirne'nin Keşan ilçesindeki Gökçetepe Tabiat Parkı önlerinde yapıldı. Yarışa Türkiye'nin farklı illerinden 200'ü aşkın sporcu katıldı. Aynı anda Saros'un serin sularına giren yüzücüler, belirlenen 1200 metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti.

kategoriler ve rota:

Etkinlik, kadın ve erkek kategorilerinin yanı sıra çeşitli yaş gruplarını da kapsadı; yarış boyunca bölge sakinleri ve gelen ziyaretçiler mücadeleyi ilgiyle takip etti. Parkurda tank batığı istikametinde oluşturulan özel rotaya ilk ulaşan sporcuya ise özel olarak 'Onur Ödülü' takdim edildi.

ödül töreni ve yetkililerin mesajları:

Yarışların tamamlanmasının ardından saat 12.00'de düzenlenen ödül ve madalya törenine Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, daire müdürleri, sporcular ve birçok vatandaş katıldı. Törende konuşan Vali Sezer, Ağustos ayını 'fetihler ayı' olarak nitelendirip önceki etkinliklere atıfta bulundu ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Sezer ayrıca Saros Körfezi'nin doğal güzelliklerine vurgu yaparak körfezin kendi kendini temizleyebilme özelliğine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi. Organizasyon, bölgenin tanıtımı ve açık su sporlarına ilgiyi artırma açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

DERECEYE GİREN SPORCULARA MADALYA VE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ.

DERECEYE GİREN SPORCULARA MADALYA VE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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