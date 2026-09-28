Sarp kayalarda ders: anne yaban keçisi yavrularına tırmanmayı öğretiyor

Sarp kayalıklarda öğretici anlar:

Artvin'de kaydedilen görüntülerde, bir anne yaban keçisi iki yavrusuyla birlikte sarp kayalıklarda ilerlerken görülüyor. Kameraya yansıyan sahnelerde annelerinin peşinden giden yavruların kayalara tırmanma çabası ve dengenin sağlanması için sarf ettikleri çaba dikkat çekiyor.

Yavruların tırmanma pratiği:

Görüntülerde yavruların kayaların üzerinde adım adım ilerleyip dengelerini bulmaya çalıştıkları, kimi zaman annelerinin çevresinde dolaşıp kısa molalar verdikleri izleniyor. Annelerinin attığı adımları takip ederek benzer rotaları denemeleri, genç keçilerin hayatta kalma yeteneklerini geliştirme sürecinin doğal bir parçası olarak öne çıkıyor.

Koruma müdürlüğünün gözlemi:

Görüntüler, Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli Şerafettin Altunsoy tarafından kaydedildi. Müdürlük paylaşımına not düşerek, Yavruların huzurla ilerleyebilmesi için anne her zaman tetiktedir ifadesine yer verdi; bu cümle, annelerin hem rehber hem de koruyucu rolünü özetliyor.

Kaydedilen anlar, yaban keçilerinin dik ve kayalık arazide nasıl yönlendiğine dair görsel bir belge sunuyor. Bilimsel araştırmalarda ve tür koruma çalışmlarında böyle saha kayıtları, bireylerin davranışlarını ve ebeveynlik stratejilerini anlamada değerli veri sağlıyor.

ARTVİN’DE ANNE YABAN KEÇİSİNİN İKİ YAVRUSUYLA BİRLİKTE SARP KAYALIKLARDA İLERLEDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI