Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

gidiş ve gümrük işlemleri:

Taraftarlar, karşılaşmaya saatler kala sınır kapısına akın etti. Gümrük işlemlerinin ardından gruplar halinde geçiş yapan seyirciler, Batum yönüne hareket etti. Seyircilerin amacı, takımı maçta yalnız bırakmamak ve stadyuma zamanında ulaşmak olarak gözlendi.

batumi arena'ya yolculuk ve atmosfer:

Gümrükten çıkan taraftarlar, Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan ve karşılaşmanın oynanacağı Batumi Arena'ya doğru yola çıktı. Sınır kapısındaki hareketlilik, maç öncesi yoğun destek beklentisini gösterirken, siyah-beyazlı kafileye yerinde moral desteği sağlanacağı belirtildi.

Yaşanan yoğunlukta, taraftarların koordineli bir şekilde ilerlediği ve yetkililerin yönlendirmeleri doğrultusunda işlemlerin sürdüğü aktarıldı. Karşılaşma öncesi bu tür yoğunluklar, hem takım motivasyonu hem de sınır geçiş süreçlerinin akışı açısından dikkat çekti.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE BEŞİKTAŞ’IN İSRAİL TEMSİLCİSİ HAPOEL BEER-SHEVA İLE GÜRCİSTAN’IN BATUM KENTİNDE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMAYA SAATLER KALA SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR, SARP SINIR KAPISI’NDA YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU.