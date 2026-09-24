Sarsıntı Şanlıurfa'dan Osmaniye'ye ulaştı

Şanlıurfa kaynaklı deprem çevre illerde hissedildi

Şanlıurfa'da meydana gelen deprem, çevre illere ulaşan dalgalar halinde Osmaniye'de de hissedildi. Bölgeden gelen ilk bildirimler, sarsıntının kısa süreli olarak algılandığını gösteriyor.

halkın ilk tepkileri:

Osmaniye'de yaşayanlar, ev ve iş yerlerinde hissedilen titreşim nedeniyle kısa süreli tedirginlik yaşandığını aktardı. Sokaklara çıkan vatandaşlar, sarsıntının fark edildiğini belirtti.

izleme ve değerlendirme:

Olayın ardından ilgili kurumlar ve yerel birimler gelişmeleri izliyor. Bölgedeki gözlemler, sarsıntının hissedilme alanının genişlediğine işaret ederken, yetkililer durumla ilgili değerlendirmeleri sürdürüyor.

Şanlıurfa'daki deprem Osmaniye'de de hissedildi