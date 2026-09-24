Dolar 48,8492 +0,03%
Euro 55,6907 +0,05%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.766,82 -0,23%
EUR/USD 1,1378 -0,09%
Brent Petrol 106,30 +3,12%
--°

Sarsıntı Şanlıurfa'dan Osmaniye'ye ulaştı

Şanlıurfa'da kaydedilen deprem dalgalarının çevre illere ulaştığı bildirildi; Osmaniye'de de hissedilen sarsıntı kısa süreli tedirginlik yarattı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sarsıntı Şanlıurfa'dan Osmaniye'ye ulaştı

Şanlıurfa kaynaklı deprem çevre illerde hissedildi

Şanlıurfa'da meydana gelen deprem, çevre illere ulaşan dalgalar halinde Osmaniye'de de hissedildi. Bölgeden gelen ilk bildirimler, sarsıntının kısa süreli olarak algılandığını gösteriyor.

halkın ilk tepkileri:

Osmaniye'de yaşayanlar, ev ve iş yerlerinde hissedilen titreşim nedeniyle kısa süreli tedirginlik yaşandığını aktardı. Sokaklara çıkan vatandaşlar, sarsıntının fark edildiğini belirtti.

izleme ve değerlendirme:

Olayın ardından ilgili kurumlar ve yerel birimler gelişmeleri izliyor. Bölgedeki gözlemler, sarsıntının hissedilme alanının genişlediğine işaret ederken, yetkililer durumla ilgili değerlendirmeleri sürdürüyor.

Şanlıurfa&#039;daki deprem Osmaniye&#039;de de hissedildi

Şanlıurfa'daki deprem Osmaniye'de de hissedildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Rüzgarla hızla yayılan makilik yangını Bodrum'da ekipler kontrol altına almaya ç...
images

Sahte kiralama tuzağı çöktü: 5 kişi yakalandı, 4’ü tutuklandı
images

Alacak tartışması şiddetlendi: İnegöl'de inşaatta 8 yaralı
images

cezaevinde gerçeğe yakın olağanüstü hal tatbikatı düzenlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da üretim, ihracat ve TEKNOSAB odaklı kalkınma mesajı

Sahte kiralama tuzağı çöktü: 5 kişi yakalandı, 4’ü tutuklandı

Netanyahu kürsüdeyken BM Genel Kurulu'nda boş koltuk manzarası

Alacak tartışması şiddetlendi: İnegöl'de inşaatta 8 yaralı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği