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Sarsıntı Yalova açıklarında: 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi

10 Ekim 2026 saat 22.08'de Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi; merkez üssü Yalova merkezine 4,66 km, derinlik 8 km.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Sarsıntı Yalova açıklarında: 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Depremin temel bilgileri:

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 10 Ekim 2026 tarihinde saat 22.08'de bir deprem kaydedildi. İlk verilere göre depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü.

Merkez üssü ve derinlik:

Depremin merkez üssünün Yalova merkezine yaklaşık 4,66 kilometre uzaklıkta olduğu ve 8 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Güncel durum ve kayıtlardaki bilgiler:

Kaynak metinde can kaybı veya hasar bilgisi yer almıyor. Olayla ilgili resmi kurumların ve yerel yetkililerin açıklamaları doğrultusunda bilgiler güncellenecektir.

Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem

Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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