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Şasesi değiştirilen tır şok yol kontrolünde yakalandı

Kırşehir'de şasesi değiştirilmiş bir tır, KOM ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şok yol kontrolünde yakalandı; üç şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şasesi değiştirilen tır şok yol kontrolünde yakalandı

Olayın ayrıntıları:

Kırşehir'de yürütülen yol kontrolleri sırasında jandarma ekipleri tarafından şasesi değiştirilmiş bir tır ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasında, tırın şase kısmının kesilerek yeniden monte edildiği ve başka bir araca ait şase ile değiştirildiği tespit edildi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Jandarma tarafından yapılan şok yol kontrol uygulaması sırasında yakalanan araçla ilgili olarak, olayla bağlantılı olduğu belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

KIRŞEHİR’DE ŞASESİ DEĞİŞTİRİLMİŞ TIR JANDARMA EKİPLERİNİN KONTROLÜNDE YAKALANDI.

KIRŞEHİR’DE ŞASESİ DEĞİŞTİRİLMİŞ TIR JANDARMA EKİPLERİNİN KONTROLÜNDE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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