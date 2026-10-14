Sason Anadolu Lisesi öğrencilerinin komşuluk eli: gıda ve eğitim desteği

Batman’ın Sason ilçesinde, Sason Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve Kızılay görevlileri dezavantajlı aileleri ziyaret ederek gıda yardımında bulundu. Ziyaretlerde beraberlerinde götürdükleri gıda paketlerini ailelere teslim ettiler ve günlük ihtiyaçlara katkı sağladılar.

ziyaretin amacı

Sosyal sorumluluk çalışması kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilere, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmanın ve toplumsal dayanışmanın önemi aktarıldı. Proje, gençlerde yardım bilinci oluşturmayı hedefleyen uygulamalı bir deneyim sundu.

eğitime teşvik

Ziyaretler sırasında okula devam etmek istemeyen öğrencilerle görüşülerek onlara eğitimlerine devam etmeleri konusunda teşvik edici konuşmalar yapıldı. Gerçekleştirilen çalışma ile hem ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlanması hem de çocukların eğitim hayatından kopmalarının önüne geçilmesi amaçlandı.

SASON ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK SOSYAL SORUMLULUK