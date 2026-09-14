Sason balı için eğitim, üretim ve tanıtım merkezi kuruluyor

Projenin amacı ve kapsamı:

Sason ilçesinde, ilçenin önemli geçim kaynaklarından biri olan arıcılığın güçlendirilmesi amacıyla yeni bir merkez hayata geçiriliyor. Proje, Vali Ekrem Canalp’in talimat ve destekleriyle planlandı ve hem üretim hem de tanıtım işlevi görmeyi hedefliyor.

Merkezin özellikleri:

Merkez, yaklaşık 4 dönümlük bir arazi üzerinde, iki katlı ve 323 metrekare kapalı alana sahip olarak inşa edilecek. Tesis bünyesinde arıcılığın tarihsel gelişimi, geleneksel ve modern üretim yöntemleri ile Sason’a özgü bal kültürü sergilenecek ve ziyaretçilere tanıtılacak.

Eğitim, pazar ve etkinlik alanları:

Tasarıma arıcılık eğitimleri ve seminerler için ayrılmış alanlar, bal sergi ve tanıtım bölümleri ile üreticilerin yöresel ürünlerini doğrudan tüketiciye sunabileceği pazar alanı dahil edildi. Ayrıca ailelere yönelik çocuk oyun alanı da projede yer alıyor.

Beklenen etkiler:

Projenin tamamlanmasıyla Sason balının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması, üreticilerin pazarlama olanaklarının geliştirilmesi ve ilçenin yeni bir turizm merkezine kavuşması hedefleniyor. Eğitim ve sergi bileşenlerinin, üretimde kalite ve marka bilincinin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

SASON’A BAL MÜZESİ VE ARICILIK EĞİTİM MERKEZİ KURULUYOR