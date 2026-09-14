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Sason balı için eğitim, üretim ve tanıtım merkezi kuruluyor

Sason'da Vali Ekrem Canalp destekli Bal Müzesi ve Arıcılık Eğitim Merkezi; 4 dönüm arazi, 323 m² kapalı alan ile üretici eğitimi ve tanıtım sunacak.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sason balı için eğitim, üretim ve tanıtım merkezi kuruluyor

Projenin amacı ve kapsamı:

Sason ilçesinde, ilçenin önemli geçim kaynaklarından biri olan arıcılığın güçlendirilmesi amacıyla yeni bir merkez hayata geçiriliyor. Proje, Vali Ekrem Canalp’in talimat ve destekleriyle planlandı ve hem üretim hem de tanıtım işlevi görmeyi hedefliyor.

Merkezin özellikleri:

Merkez, yaklaşık 4 dönümlük bir arazi üzerinde, iki katlı ve 323 metrekare kapalı alana sahip olarak inşa edilecek. Tesis bünyesinde arıcılığın tarihsel gelişimi, geleneksel ve modern üretim yöntemleri ile Sason’a özgü bal kültürü sergilenecek ve ziyaretçilere tanıtılacak.

Eğitim, pazar ve etkinlik alanları:

Tasarıma arıcılık eğitimleri ve seminerler için ayrılmış alanlar, bal sergi ve tanıtım bölümleri ile üreticilerin yöresel ürünlerini doğrudan tüketiciye sunabileceği pazar alanı dahil edildi. Ayrıca ailelere yönelik çocuk oyun alanı da projede yer alıyor.

Beklenen etkiler:

Projenin tamamlanmasıyla Sason balının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması, üreticilerin pazarlama olanaklarının geliştirilmesi ve ilçenin yeni bir turizm merkezine kavuşması hedefleniyor. Eğitim ve sergi bileşenlerinin, üretimde kalite ve marka bilincinin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

SASON’A BAL MÜZESİ VE ARICILIK EĞİTİM MERKEZİ KURULUYOR

SASON’A BAL MÜZESİ VE ARICILIK EĞİTİM MERKEZİ KURULUYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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