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Sason'da balın ustaları tat, koku ve aroma için yarıştı

Sason'da dördüncü Bal, Ceviz, Çilek ve Festivali'nde 28 arıcının balları tat, koku ve aroma kategorilerinde jüri tarafından değerlendirildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sason'da balın ustaları tat, koku ve aroma için yarıştı

Sason'da geleneksel bal yarışması tamamlandı

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen dördüncü Bal, Ceviz, Çilek ve Festivali kapsamında geleneksel bal yarışması gerçekleştirildi. İlçede faaliyet gösteren arıcıların ürettiği ballar, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Katılım ve sayıların önemi:

Yarışmaya bu yıl 28 arıcının balları kabul edildi. İlçe genelinde arıcılıkla uğraşan üretici sayısının 413 olduğu bildirildi; böylece yarışma, üreticilerin kalite ve çeşitlilik sunma imkânına dönüştü.

Değerlendirme kriterleri ve jüri süreci:

Sunulan ballar, tat, koku ve aroma olmak üzere üç ayrı kategoride değerlendirilecek. Her kategoride dereceye giren üreticiler jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenecek ve ödüllendirilecek.

Yarışma hakkında bilgi veren Sason İlçe Tarım Müdürü ve Bal Yarışması Koordinatörü Hasip Okay, "Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz festival kapsamında geleneksel hale getirdiğimiz bal yarışmasını da gerçekleştiriyoruz. İlçemizde arıcılık yapan 413 üreticimiz bulunuyor. Bu üreticilerimizden 28’i ürünlerini yarışmaya sundu ve balları yarışmaya kabul edildi. Yarışmada tat, koku ve aroma olmak üzere üç kategoride birinciler seçilecek. Jüri üyelerimiz tarafından belirlenen derece sahiplerine çeşitli hediyeler takdim edilecek" dedi.

Dereceye giren arıcılara verilecek ödüller, festival programı içinde yapılacak törenle sahiplerine takdim edilecek. Organizasyon, yerel üretimin görünürlüğünü artırmayı ve arıcılık faaliyetlerini desteklemeyi hedefliyor.

SASON İLÇESİNDE BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENEN BAL, CEVİZ, ÇİLEK VE FESTİVALİ KAPSAMINDA GELENEKSEL...

SASON İLÇESİNDE BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENEN BAL, CEVİZ, ÇİLEK VE FESTİVALİ KAPSAMINDA GELENEKSEL BAL YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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