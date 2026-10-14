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Sason'da rekor satışın bedeli üreticilere teslim edildi

4. Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali'nde 1 kg Sason balı açık artırmada 400 bin liraya satıldı; bedel çekle üreticilere verildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Sason'da rekor satışın bedeli üreticilere teslim edildi

Sason'da rekor fiyata satılan balın bedeli üreticilere ulaştırıldı

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen 2026 yılı 4. Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali kapsamında açık artırmayla el değiştiren 1 kilogram Sason balının bedeli, üreticilere çek olarak teslim edildi. Festivalde rekor fiyata satılan bal hem ilçenin hem de ürünün marka değerine dikkat çekti.

Tören ve teslimat:

Festivalde gerçekleştirilen açık artırmada 1 kilogram Sason balı 400 bin lira karşılığında alıcı bulmuştu. Satıştan elde edilen bedel, düzenlenen törende üreticilere çek halinde takdim edildi. Teslimat sırasında ödeme yönteminin açıkça çek olarak yapılması, gelirin doğrudan üreticiye gitmesini sağladı.

Marka değeri ve üretici desteği:

Etkinlik, "Örnek İlçe Örnek Ürün Projesi" kapsamında gerçekleştirildi ve Sason balının doğal zenginlikleri ile üreticilerin emeğini ön plana çıkarmayı hedefliyor. İlçe yetkilileri, tarımsal üretim potansiyelini güçlendirme ve üreticilerin emeğinin karşılığını alma amaçlı çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Festivalin, Sason balının tanıtımına ve bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Satışın halk ve üreticiler nezdinde yarattığı ilgi, ürünün yerel değerini yükseltme çabalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor; yetkililer benzer destek ve tanıtım faaliyetlerinin süreceğini vurguladı.

SASON’DA REKOR FİYATA SATILAN 1 KİLOGRAM BALIN BEDELİ ÜRETİCİLERE TESLİM EDİLDİ

SASON’DA REKOR FİYATA SATILAN 1 KİLOGRAM BALIN BEDELİ ÜRETİCİLERE TESLİM EDİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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