Dolar 49,3433 -0,05%
Euro 55,0694 -0,34%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.547,64 -1,20%
EUR/USD 1,1157 -0,41%
Brent Petrol 106,06 +0,35%
--°

Sason'da yeni anne-babalara bebek bakım çantası desteği

Sason Sosyal Hizmet Merkezi, 'Hayat Bağı Projesi' kapsamında yeni anne-babalara giyim, hijyen ve rehberlik içeren bebek bakım çantaları dağıtıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sason'da yeni anne-babalara bebek bakım çantası desteği

Giriş:

Batman’ın Sason ilçesinde genç ailelere yönelik sosyal destek çalışmaları sürüyor. Sason Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama, yeni anne-baba olan çiftlere yönelik pratik destek sunmayı hedefliyor.

Projenin kapsamı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 'Hayat Bağı Projesi' kapsamında hazırlanan çantalarda bebeklerin temel ihtiyaçlarına yönelik giyim, hijyen ve bakım ürünleri yer alıyor. Malzeme seçimi, ailelerin günlük bakım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak planlandı.

Teslimat ve destek şekli:

Sosyal hizmet personeli, aileleri evlerinde veya merkezde ziyaret ederek hem tebriklerini iletiyor hem de bakım çantalarını teslim ediyor. Projenin amacı, yalnızca maddi destek sağlamak değil; aynı zamanda ailelere rehberlik ve moral desteği sunmak olarak belirtiliyor.

Yetkililer, desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşların Sason Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne başvurabileceğini bildirdi.

BATMAN&#039;IN SASON İLÇESİNDE, GENÇ AİLELERE YÖNELİK SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. SASON SOSYAL...

BATMAN'IN SASON İLÇESİNDE, GENÇ AİLELERE YÖNELİK SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. SASON SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, 'HAYAT BAĞI PROJESİ' KAPSAMINDA YENİ ANNE-BABA OLAN ÇİFTLERE BEBEK BAKIM ÇANTASI DAĞITIYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zonguldak'ta kuvvetli yağış uyarısı: eğitim bir gün durduruldu
images

Tavşanlılı öğrenciler taş ustalarının atölyesinde zanaatı öğrendi
images

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde lisansüstü program çeşitliliği 85'e ul...
images

Tunceli'de okulların görünmeyen koruyucuları eğitime katıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Armutlu'da selde sürüklenen kişiyi vatandaş kurtardı

Şiddetli yağış Armutlu'da günlük hayatı durdurdu, kahvehanede vatandaşlar mahsur kaldı

Dikiltaş'ta bariyerlere çarpan tır ulaşımı saatlerce aksattı

Zonguldak'ta kuvvetli yağış uyarısı: eğitim bir gün durduruldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı