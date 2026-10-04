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Sason'dan doğanın hediyesi: kilogramı 400 bin liraya satılan tescilli bal

Sason’da düzenlenen Bal, Ceviz ve Çilek Festivali’nde tescilli, el değmeden üretilen balın 1 kilogramı açık artırmada 400 bin liraya satıldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:39

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 17:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sason'dan doğanın hediyesi: kilogramı 400 bin liraya satılan tescilli bal

Sason'da festivalde rekor satış

Batman'ın Sason ilçesinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Bal, Ceviz ve Çilek Festivali, yöresel ürünlerin sergilendiği büyük bir buluşmaya dönüştü. İlçe merkezindeki etkinliğe yaklaşık 170 bin kişi katıldı ve ziyaretçiler bölgenin doğal zenginliklerini yakından görme imkânı buldu. Festival boyunca, Sason'a özgü ürünler, el değmeden üretilmiş gıdalar ve tescilli bal özel ilgi gördü.

rekor fiyatlı satış nasıl gerçekleşti:

Festivalin en dikkat çeken anı, Sason'un doğal ortamında üretilen ve tescilli olan balın açık artırmaya çıkarılmasıydı. Kıyasıya süren teklifler sonucunda 1 kilogram Sason balı, bir iş adamı tarafından 400 bin lira karşılığında satın alındı. Üretim sürecinin doğal ve müdahalesiz olması, balın nadirliği ve tescilli olması fiyatı yükselten başlıca etkenler olarak görüldü.

gelirin kullanımı ve festivalin amacı:

Organizatörler, satıştan elde edilen gelirin Sason'da doğal bal üretimi yapan besicilere destek sağlamak üzere kullanılacağını açıkladı. Festival, bölgenin tarımsal ve doğal ürünlerinin tanıtımını artırmayı, üreticilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve yerel ekonomiyi canlandırmayı amaçlıyor. Rekor niteliğindeki bu satış, etkinliğin hem dikkat çekmesini hem de üreticilere maddi katkı sağlamasını sağladı.

Yerel ürünlerin sergilendiği stantlarda ziyaretçiler, Sason'un doğal ambiyansında üretilen pek çok ürünü tatma ve satın alma imkânı buldu. Festival organizasyonu yetkilileri, etkinliğin ilerleyen yıllarda da büyüyerek devam etmesini hedeflediklerini belirtti.

DOĞAL ORTAMDA, EL DEĞMEDEN ÜRETİLEN VE SASON&#039;A ÖZGÜ TESCİLLİ BALIN 1 KİLOGRAMI, AÇIK ARTIRMADA TAM...

DOĞAL ORTAMDA, EL DEĞMEDEN ÜRETİLEN VE SASON'A ÖZGÜ TESCİLLİ BALIN 1 KİLOGRAMI, AÇIK ARTIRMADA TAM 400 BİN LİRAYA ALICI BULDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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