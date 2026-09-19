Sasonlu gazi Servet Çiftçi, kayıplara rağmen 10 evladını üniversiteye gönderdi

hayata tutunma hikayesi:

Batman’ın Sason ilçesinde yaşayan gazi Servet Çiftçi, 13 Mart 1995 tarihinde katıldığı operasyonda mayına basması sonucu ağır yaralandı. Olayda iki gözü ve bir bacağı zarar gören Çiftçi, uzun süren tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından yaşamını sürdürmeyi başardı.

Çiftçi, yaşadığı zorlu sürece karşın hayata küsmediğini, manevi gücünü koruduğunu vurguluyor. Kendi ifadesiyle "Kaybettiğim sadece uzuvlarım oldu, manevi olarak hiçbir şey kaybetmedim. Gururluyum. Devletimiz var olsun, Allah devletimizi var etsin."

çocuklarını yetiştirmek ve eğitim başarısı:

Gazi olduğu sırada 4 çocuğu bulunan Çiftçi, sonraki yıllarda 6 çocuğunun daha dünyaya gelmesiyle aileyi büyüttü. Zorlu koşullara rağmen, Çiftçi bütün çocuklarını yetiştirerek 10 çocuğunu üniversiteye göndermiş olmanın gururunu yaşıyor. Eğitim hedeflerine ulaştırdığı evlatları, onun yaşamındaki en önemli başarı olarak öne çıkıyor.

Bu başarı, sadece bireysel bir fedakârlığın ötesinde, aile içi dayanışma ve toplum desteğinin de sonucu olarak okunabilir; Çiftçi için çocuklarının eğitimi hem kişisel bir onur hem de gelecek kuşaklara yapılan bir yatırım anlamı taşıyor.

barış sürecine ilişkin değerlendirmeleri:

Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Çiftçi, barış sürecine dair görüşlerini paylaştı. Bahçeli’nin çağrısı ve Cumhurbaşkanının iradesiyle yaşanan gelişmeleri olumlu bulduğunu belirten gazi, bunun kırsalda insanların rahatça dolaşabilmesi ve ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmesi anlamına geldiğini ifade etti: "Barış süreci beni de çok mutlu etti. Artık herkes köyünde, bağlı bulunduğu kırsal alanlarda rahatça gezebilir, oralarda ekonomik kazanç elde edebilir. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz."

dernek ziyareti ve toplum desteği:

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik Çiftçi’yi evinde ziyaret etti. Çelik, dernek olarak her zaman şehit ve gazilerin yanında olduklarını belirterek bu desteğin devam edeceğini vurguladı.

Çelik, gazilerin ülke ve gelecek nesiller için yaptıkları fedakârlıkları şu sözlerle dile getirdi: "Onlar gerçekten bizler için, çocuklarımız için, şanlı bayrağımızı her yerde en yükseklerde dalgalandırmak için canlarını feda ettiler. Onun için onlara minnettarız. Bugün de Servet Çiftçi gazimizin yanındayız. Bu dava uğruna ayağını ve iki gözünü feda etti. Bu gerçekten gurur verici."

Servet Çiftçi’nin hikayesi, savaşın bıraktığı izlere rağmen bireysel direnişin, aile dayanışmasının ve toplumsal desteğin nasıl somut sonuçlar doğurabileceğine dair bir örnek oluşturuyor.

BATMAN’IN SASON İLÇESİNDE YAŞAYAN GAZİ SERVET ÇİFTÇİ, 32 YIL ÖNCE TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA KATILDIĞI OPERASYONDA MAYINA BASMASI SONUCU İKİ GÖZÜNÜ VE BİR BACAĞINI KAYBETMESİNE RAĞMEN HAYATA TUTUNMAYA DEVAM EDİYOR.