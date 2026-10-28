SATSO'da iptal kararı: başkanlık ve üyelik seçimleri yenilenecek

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) yönetim kurulu başkanlığı seçimi, Sakarya İl Seçim Kurulu kararıyla iptal edildi. 24 Ekim'de yapılan seçimde Akgün Altuğ'un 45, Yılmaz Dünya'nın 43 oy aldığı yarış, itirazların ardından yeniden değerlendirmeye alındı ve seçimlerin yenilenmesine hükmedildi.

itiraz süreci ve kurulların incelemesi:

Seçimlerin hemen ardından meclis üyesi Murat Ekşi tarafından süreç hakkında itiraz yapıldı. Arifiye İlçe Seçim Kurulu ilk etapta başvuruyu reddetti; ancak dosya Sakarya İl Seçim Kuruluna taşındı. İl kurulu, yapılan incelemede bir dizi usul aykırılığı tespit etti.

Kararda, bazı seçmenlerin zarflarını kapatmadan sandığa yöneldiği ve oy pusulalarının renginin görülebildiği saptandı. Kurul bu durumları gizli oy ilkesine aykırı buldu ve bulguların seçim sonucunu etkileyebilecek nitelikte olduğu vurgulandı.

kararın sonuçları ve değerlendirme:

Tespit edilen aksaklıklar, seçimdeki dar fark göz önünde bulundurularak belirleyici sayıldı; zira yarış iki oy farkla sonuçlanmıştı. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu, yönetim kurulu başkanlığı ile asil ve yedek üyelik seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

Karar, SATSO içinde seçim güvenliği ve usulüne ilişkin soru işaretlerini gündeme taşıdı. Yenileme sürecinin ayrıntıları ve yeni tarihleri, ilgili seçim kurullarının duyuruları ile netleşecek.

SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (SATSO) BİNASI