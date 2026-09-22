Dolar 48,8137 +0,01%
Euro 55,8557 -0,18%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.869,56 -0,15%
EUR/USD 1,1440 -0,25%
Brent Petrol 99,81 -0,53%
--°

Savalan'ın krater gölüne tırmanış: Düzce'li akademisyenin 4 bin 811 metrelik zaferi

Düzce Üniversitesi'nden Doç. Dr. Haydar Sacit, uluslararası organizasyonda Savalan Dağı'nın 4 bin 811 metrelik zirvesine iki gün süren tırmanışla ulaştı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Savalan'ın krater gölüne tırmanış: Düzce'li akademisyenin 4 bin 811 metrelik zaferi

Savalan tırmanışı tamamlandı:

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haydar Sacit, farklı ülke sporcu ve dağcıların katıldığı uluslararası bir organizasyon kapsamında İran'ın kuzeybatısındaki Savalan Dağı zirvesine başarıyla ulaştı. Bölgenin öne çıkan rotalarından olan güney yönündeki Alvars güzergahı takip edilerek gerçekleştirilen tırmanış, toplam iki gün sürdü.

Tırmanış rotası ve süreç:

Tırmanışın ilk günü, ekip yüksek irtifa adaptasyonu ve kamp kurma çalışmalarıyla geçti. İkinci gün gerçekleştirilen zirve tırmanışıyla 4 bin 811 metre yüksekliğe ulaşılırken, yol boyunca değişken hava koşulları ve zorlu arazi yapısı dikkat çekti. Sacit, tırmanış sırasında yüksek irtifanın getirdiği yorgunluk, soğuk ve oksijen azalmasının ciddi bir mücadele gerektirdiğini vurguladı.

Zirve, krater gölü ve kültürel önem:

Zirvede yer alan krater gölü, tırmanışın en etkileyici anlarından biri olarak öne çıktı. Savalan, volkanik yapısı ve doğal kaya oluşumlarıyla jeolojik açıdan dikkat çekerken, bölge aynı zamanda Azerbaycan Türklerinin sözlü kültürü, efsaneleri ve bölgesel kimliği bakımından da önemli kabul ediliyor. Dağ, doğal ve jeolojik özellikleri sebebiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Öğretim üyesi Sacit, zirveye ulaşmanın getirdiği sevinç ve gururun, tırmanış boyunca karşılaşılan tüm zorlukları unutturduğunu belirtti. Savalan'ın kendine özgü volkanik yapısı ve 4 bin 811 metredeki krater gölü, bölgeyi dünya çapında etkileyici tırmanış rotalarından biri haline getiriyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR....

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. HAYDAR SACİT, FARKLI ÜLKELERDEN SPORCU VE DAĞCILARIN KATILDIĞI ULUSLARARASI ORGANİZASYON KAPSAMINDA, 4 BİN 811 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ SAVALAN DAĞI’NIN ZİRVESİNE BAŞARIYLA ULAŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakanlık ataması: Bartın'dan Bolu'ya yeni il müdürü
images

Pancarköy şehitleri 45. yılında yad edildi
images

Pancarköy'de 45 yıldır unutulmayan 65 şehit anıldı
images

Hükümlüler gönüllü çalışma modeliyle Anamur’un yüzünü değiştirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İslamofobi okullara taşındı: başörtüsü yasakları kadın ve kız çocuklarının haklarını tartışmaya açtı

Edirne'de sağanak günlük hayatı aksattı

Aydın incirinin ihracat yol haritası için ihracatçılarla ortak adımlar

Denizkurdu-I/2026 tatbikatı Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de devam ediyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği