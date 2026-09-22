Savalan'ın krater gölüne tırmanış: Düzce'li akademisyenin 4 bin 811 metrelik zaferi

Savalan tırmanışı tamamlandı:

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haydar Sacit, farklı ülke sporcu ve dağcıların katıldığı uluslararası bir organizasyon kapsamında İran'ın kuzeybatısındaki Savalan Dağı zirvesine başarıyla ulaştı. Bölgenin öne çıkan rotalarından olan güney yönündeki Alvars güzergahı takip edilerek gerçekleştirilen tırmanış, toplam iki gün sürdü.

Tırmanış rotası ve süreç:

Tırmanışın ilk günü, ekip yüksek irtifa adaptasyonu ve kamp kurma çalışmalarıyla geçti. İkinci gün gerçekleştirilen zirve tırmanışıyla 4 bin 811 metre yüksekliğe ulaşılırken, yol boyunca değişken hava koşulları ve zorlu arazi yapısı dikkat çekti. Sacit, tırmanış sırasında yüksek irtifanın getirdiği yorgunluk, soğuk ve oksijen azalmasının ciddi bir mücadele gerektirdiğini vurguladı.

Zirve, krater gölü ve kültürel önem:

Zirvede yer alan krater gölü, tırmanışın en etkileyici anlarından biri olarak öne çıktı. Savalan, volkanik yapısı ve doğal kaya oluşumlarıyla jeolojik açıdan dikkat çekerken, bölge aynı zamanda Azerbaycan Türklerinin sözlü kültürü, efsaneleri ve bölgesel kimliği bakımından da önemli kabul ediliyor. Dağ, doğal ve jeolojik özellikleri sebebiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Öğretim üyesi Sacit, zirveye ulaşmanın getirdiği sevinç ve gururun, tırmanış boyunca karşılaşılan tüm zorlukları unutturduğunu belirtti. Savalan'ın kendine özgü volkanik yapısı ve 4 bin 811 metredeki krater gölü, bölgeyi dünya çapında etkileyici tırmanış rotalarından biri haline getiriyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. HAYDAR SACİT, FARKLI ÜLKELERDEN SPORCU VE DAĞCILARIN KATILDIĞI ULUSLARARASI ORGANİZASYON KAPSAMINDA, 4 BİN 811 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ SAVALAN DAĞI’NIN ZİRVESİNE BAŞARIYLA ULAŞTI.