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Savaş Balçık: hakem hataları nedeniyle Türkiye mağdur oldu

Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Alanya maçındaki hakem hatalarını eleştirip 'Burada kaybeden Türkiye oldu' diyerek TFF'ye başvuracaklarını açıkladı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 19:41

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Savaş Balçık: hakem hataları nedeniyle Türkiye mağdur oldu

Çorum FK başkanı tepkisini dile getirdi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çorum FK, sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından kulüp başkanı Savaş Balçık, maçta yaşanan hakem kararlarını sert sözlerle eleştirdi ve karşılaşmanın yalnızca iki takımın mücadelesi olmadığını vurguladı.

Başkanın suçlamaları ve TFF'ye başvuru:

Basın mensuplarına konuşan Balçık, hakem kararlarının maçın yönünü belirlediğini savunarak, 'Burada kaybeden Türkiye oldu, biz kaybetmedik' ifadesini kullandı. Başkan ayrıca 'Burada Türkiye 0, hakem 1' diyerek Türkiye Futbol Federasyonu'ndan durumu değerlendirmesini istedi.

Balçık, tartışmalı kararların ardından Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurularının olacağını bildirdi ve kulübün bu sürecin takipçisi olacağını söyledi. Açıklamalarında, yaşananların ligdeki güven ve algıya zarar verdiğine dikkat çekti.

Maçın genel değerlendirmesi ve yansımalar:

Başkan, seyircilerin maçta üzücü bir futbol izlediğini belirterek sonucun yalnızca Çorum ya da Alanya için değil, Türk futbolu açısından da olumsuz etkileri olduğunu ifade etti. Balçık'ın açıklamaları, maç sonrası ortaya çıkan itirazların federasyon tarafından nasıl ele alınacağına dair soruları gündeme taşıdı.

Çorum FK ile Corendon Alanyaspor arasındaki bu karşılaşmanın ardından yapılacak resmi başvurular ve federasyonun vereceği yanıt, hem kulübün tutumu hem de kamuoyunun değerlendirmeleri açısından belirleyici olacak gibi görünüyor.

ÇORUM FK BAŞKANI SAVAŞ BALÇIK, CORENDON ALANYASPOR MAÇINDAKİ HAKEM HATALARINA TEPKİ GÖSTEREREK...

ÇORUM FK BAŞKANI SAVAŞ BALÇIK, CORENDON ALANYASPOR MAÇINDAKİ HAKEM HATALARINA TEPKİ GÖSTEREREK, "BURADA KAYBEDEN TÜRKİYE OLDU, BİZ KAYBETMEDİK" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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