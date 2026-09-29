Savaş dalgası yatırım rotalarını KKTC'ye kaydırdı

Körfez çatışmaları yatırım kararlarını nasıl etkiledi:

ABD, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın Körfez ülkelerine de yansıması, bölgedeki yatırımcıların risk algısını derinden etkiledi. Bu değişim özellikle gayrimenkul alanında kendini gösteriyor; Dubai ve diğer Körfez merkezlerine yönelen yatırımcıların bir kısmı güvenli ve getirisi yüksek alternatif arayışına girdi. Son dönemde bu alternatifin başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) geliyor.

DND Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Dökmecioğlu son 6 aylık dönemde Körfez ülkelerinden gelen yatırımcı ilgisinde belirgin bir artış olduğunu belirtiyor. Dökmecioğlu, "Yatırımcılar böyle ortamlardan uzak duruyor. Özellikle bu bölgelerde yatırım yapmış Türk müşterilerimiz Kıbrıs’a yoğun ilgi gösteriyor. Son 3 ayda bu ilgi daha da arttı" diyerek eğilimi özetliyor.

KKTC'nin öne çıkan yatırım avantajları:

Uzmanlar KKTC'ye yönelimin birkaç somut nedene dayandığını vurguluyor: bölgedeki konut fiyatlarının diğer Akdeniz destinasyonlarına göre daha düşük olması, döviz bazlı kiralama imkanları ve 8-10 yıllık amortisman süresi. Dökmecioğlu, KKTC'de alım-satımın ve kira gelirlerinin dövize endeksli olmasının yatırımcılar için kritik bir avantaj sunduğunu söylüyor: "Yatırımcılar hem ana paralarının değerini artırabiliyor hem de döviz bazında kira geliri elde edebiliyor."

Kıyaslama yapıldığında, KKTC konutlarının Türkiye'nin güneyi ve Ege bölgesindeki benzer konutlara göre yaklaşık iki-üç kat, Güney Kıbrıs'a göre ise yaklaşık üç kat daha ucuz olduğu belirtiliyor. Dökmecioğlu, fiyatların konut kalitesiyle ilgili olmadığını vurgulayarak, "Bizim daha ucuz olmamızın sebebi daha düşük kaliteli konut yapmamız değil, tamamen politik tanınmışlığımızla ilgili" ifadelerini kullanıyor.

Pazar yapısı ve talep profili:

KKTC gayrimenkul pazarında talep yalnızca Körfez ile sınırlı değil. Dökmecioğlu, firmanın hizmet verdiği müşteri profilinin 25-30 farklı ulustan oluştuğunu belirtiyor. Türk vatandaşları daire sahipleri arasındaki payın yaklaşık %60-%70 civarında olduğunu ifade ederken, talebin Rusça konuşan ülkeler, eski Sovyet coğrafyası, Doğu Avrupa, İskandinav ülkeleri ile Almanya, Polonya, Macaristan ve Baltık ülkelerinden geldiğini aktarıyor. Amerika'dan da müşteriler olduğu belirtiliyor.

KKTC'nin cazibesi sadece finansal getiriyle sınırlı kalmıyor; deniz, iklim ve gastronomi gibi yaşam kalitesini artıran unsurlar da yatırım kararlarında rol oynuyor. Dökmecioğlu, bazı Türk yatırımcıların yeniden Kıbrıs'ı keşfettiğini, daha önce yöneldikleri Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi rotalardan tekrar KKTC'ye döndüklerini ifade ediyor.

Gayrimenkul firması yetkilileri ayrıca KKTC'de sunulan konut kalitesinin bölgedeki alternatiflerle rekabet edebildiğini, fakat fiyat farkının esas kaynağının ada siyaseti ve tanınma sorunları olduğunu yineliyorlar.

Enerji dengesi ve bölgesel beklentiler:

Adanın güneyindeki doğal gaz kaynakları ile ilgili gelişmelerin de Kıbrıs özelinde yeni bir denkleme yol açabileceği belirtiliyor. Dökmecioğlu, doğal gazın 2-3 yıl içinde çıkarılarak Avrupa Birliği'ne taşınmasının gündemde olduğunu, boru hatlarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasının beklendiğini kaydediyor ve bunun Kıbrıs konusundaki çözüm sürecine ivme kazandırabileceğine dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, bölgedeki jeopolitik riskler yatırımcıları güvenli liman arayışına itiyor; KKTC ise döviz bazlı gelir potansiyeli, hızlı amortisman ve göreli fiyat avantajı ile öne çıkıyor. Uzmanlar, yatırım kararlarının ekonomik getirinin yanı sıra yaşam kalitesi, lokasyon tercihleri ve politik risk algısı gibi çok katmanlı faktörlere dayandığını vurguluyorlar.

DND KIBRIS YÖNETİM KURULU BAŞKANI OZAN DÖKMECİOĞLU