Savaş ve deprem yılgın bırakmadı: üç kardeşle aynı odada tıp fakültesini kazandı

Hatay'da göç, deprem ve eğitim mücadelesi

Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Münir Basri, 2015'te ailesiyle birlikte Suriye'deki iç savaştan kaçarak Hatay'a yerleşti. Öğrenimini burada sürdürürken Türkçeyi öğrendi ve okul hayatına adapte oldu. 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin ardından aile fertlerinin evi ağır hasar görünce Sakarya'ya taşındılar; daha sonra maddi nedenlerle tekrar Hatay'a döndüler.

Aile, eğitim ve göç hikayesi:

Münir, 10'uncu sınıfa kadar Sakarya'da eğitimine devam etti. 12'nci sınıfın başında üniversite sınavına hazırlanmaya başlayan genç, dershaneye gitmedi; internetten izlediği videolar ve okul kaynaklarıyla kendi programını oluşturdu. Üç erkek kardeşiyle aynı odada yaşayan Münir, sınava hazırlanırken günde ortalama 6 saat çalıştığını, aile ve öğretmenlerin verdiği desteğin motivasyonunu artırdığını belirtti. Sınav tercihleri arasında diş hekimliği ve tıp arasında kaldığını ancak sonuç ne olursa olsun mutlu olacağını söyledi.

Sıkıntılara rağmen YKS'de sayısal alanda ilk 22 bin arasına giren Münir, tercihler sonucu tıp fakültesini kazandı ve eğitimine bu bölümde devam etme hakkı elde etti.

Vatandaşlık, maddi engeller ve hedefler:

Münir, Türkiye'de 11 yıldır yaşadığını ve vatandaşlık talebinde bulunduğunu ifade etti. Vatandaş olmaması nedeniyle birçok burs ve destek imkânına başvuramadığını, bunun maddi yük getirdiğini anlattı. Kazandığı tıp programı için yabancı öğrencilere getirilen harç uygulaması kapsamında yıllık 115 bin Türk lirası tutarında bir maliyetle karşılaştıklarını, bu durumun aile bütçesini zorladığını söyledi.

Evde dört kardeşin aynı odada kaldığını ve ortamın zaman zaman sesli olduğunu aktaran Münir, kardeşlerinin anlayışlı davranarak derslerine sessiz destek verdiklerini belirtti. Hedefinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup beyaz önlüğü giyerek Türk halkına doktor olarak hizmet etmek olduğunu vurguladı ve kendisine yapılan yardım ve misafirperverliği geri ödemek istediğini dile getirdi.

Anne Dima Atıf, oğlunun tıp fakültesini kazanmasından duyduğu gururu paylaşarak, İdlib'den Hatay'a uzanan göç hikâyelerinin ardından bu başarının kendilerini umutlandırdığını söyledi. Baba Muhammed Atıf ise evlatlarının başarılarıyla gurur duyduklarını ve tüm çocuklarının başarılı olmasını dilediklerini ifade etti.

MÜNİR BASRİ