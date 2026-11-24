Davanın özeti

Mardin'in Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta bir binanın 5. katından düşerek hayatını kaybeden Bedriye Naz olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, eşi Levent Naz 14 Ağustos'ta tutuklandı. Sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlanmış ve yargılama 19 Kasım'da başlamıştı.

Savcının mütalaası ve talep ettiği cezalar:

Cumhuriyet savcısı hazırladığı esas hakkındaki mütalaada, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Mütalaada eylemin TCK'nın 82/1-d (üstsoy veya altsoydan birine ya da eşe, boşanmış eşe veya kardeşe karşı kasten öldürme) ve 82/1-f (kadına karşı kasten öldürme) hükümleri kapsamında değerlendirildiği vurgulandı. Ayrıca dosyada elde edilen mesaj ve görseller dikkate alınarak TCK'nın 29. maddesi uyarınca haksız tahrik hükümlerinin uygulanması istendi.

Deliller ve tanık beyanları:

Mütalaada tanık ifadelerine göre, olay günü eşler arasında kıskançlığa dayalı bir tartışma yaşandığı, çıkan kavgada sanığın maktulü camdan aşağı attığı iddia edildi. Aynı apartmanda oturan komşu H.A.'nın beyanında sanığın olayın hemen ardından "Bedriye Naz'ı camdan aşağı attı" dediği kaydedildi. Maktulün aile bireyleri de sanığın kendilerini arayarak "Bedriye Naz'ı öldürdüm" şeklinde ifade verdiğini belirtti.

Dosyadaki kamera görüntüleri de mütalaada yer aldı; görüntülerde sanığın olay sırasında ev kıyafetleriyle bulunduğu, daha sonra farklı kıyafetler giyip bir aracı durdurduğu ve olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Araç sahibinin beyanında ise sanığın kardeşini arayarak "Olayı ben yaptım, karımı ben attım, çabuk gel" dediğini aktardığı belirtildi.

Sanığın savunması ve duruşma takvimi:

Mütalaada, sanığın savunmasında eşinin psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle intihar etmiş olabileceğini ileri sürdüğü kaydedildi. Savcı aynı zamanda sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Davanın bir sonraki duruşması 30 Kasım'da yapılacak ve mütalaaya ilişkin savunma ile delillerin değerlendirilmesi burada sürecek.

MARDİN'İN MİDYAT İLÇESİNDE EŞİ BEDRİYE NAZ'I (FOTOĞRAFTA) PENCEREDEN ATTIĞI İDDİASIYLA TUTUKLANAN LEVENT NAZ'IN YARGILANDIĞI DAVADA CUMHURİYET SAVCISI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI AÇIKLADI. SAVCI MÜTALAASINDA, LEVENT NAZ İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VE TELEFON İNCELEMESİNDE ÇIKAN GÖRSELLERİ DİKKATE ALARAK HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI İSTEDİ.