Savcı Zekeriya Öz'ün imzaladığı sevk yazısı gün yüzüne çıktı

Savcı Zekeriya Öz'ün sevk yazısı ortaya çıktı:

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu hakkında 10 Mart 2011 tarihli, dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından hazırlanıp imzalandığı belirtilen sevk yazısı gün ışığına çıktı. Yazıda, Kozinoğlu'nun tutuklanması talebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğine sevk edilmesinin istendiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosunca hazırlanan belgeye göre sevk talebi, Kozinoğlu hakkında ileri sürülen suçlamalar ve mevcut delil durumu göz önüne alınarak yapıldı. Yazıda, suçun vasıf ve mahiyeti ile suç için öngörülen cezanın üst haddinin gerekçe olarak gösterildiği belirtildi.

Savcının gerekçeleri ve yöneltilen suçlamalar:

Sevk yazısında Kozinoğlu hakkında değerlendirme yapılan suçlamalar arasında silahlı terör örgütüne üye olma ile devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma gibi iddialar yer aldı. Yazıda, bu fiillerin niteliği, mevcut deliller ve öngörülen ceza üst sınırı temel gerekçeler olarak sunuldu.

Zekeriya Öz'ün sonraki hukuki süreci:

Daha sonra Ergenekon ve 17-25 Aralık soruşturmalarında adı öne çıkan Zekeriya Öz hakkında FETÖ/PDY kapsamında soruşturmalar yürütüldü. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2015'te meslekten ihraç edilen Öz hakkında, 17 Aralık soruşturmasına ilişkin çeşitli suçlamalarla dava açıldı; söz konusu dava kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis ile çeşitli suçlardan 27 yıl 6 aydan 72 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

2015 yılında hakkında yakalama kararı çıkarılan Öz'ün yurt dışına çıktığı, Almanya'ya kaçtığı iddia edildi ve kendisi halen firari durumda aranmaktadır.

Kozinoğlu'nun cezaevi ölümü ve yeniden soruşturma:

Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti. Bu olaya ilişkin soruşturma 2026 yılında yeniden başlatıldı. Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla daha önce verilen 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı kaldırıldı ve soruşturma kapsamı genişletildi.

Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun cezaevinde bulunduğu dönemde görev yapan bazı kişiler hakkında adli işlemler yapıldığı bildirildi. Ortaya çıkan sevk yazısının belgelenmesi, hem Kozinoğlu'nun tutuklanma sürecine dair hukuki arka planın hem de son yıllarda yeniden açılan soruşturmanın seyrinin anlaşılmasında yeni bir belge niteliği taşıyor.

ZEKERİYA ÖZ'ÜN SEVK YAZISI