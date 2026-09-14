Dolar 48,6178 +0,13%
Euro 56,0972 -0,40%
Bist 14.307,35 -1,11%
Altın Gram 6.750,07 -2,05%
EUR/USD 1,1535 -0,57%
Brent Petrol 109,18 +4,37%
--°

Şavşat'ta bir günde iki atv kazası: iki kişi hayatını kaybetti

Şavşat'ta aynı gün iki ayrı atv kazasında Ciritdüzü ve Erikli köylerinde 62 ve 76 yaşındaki iki kişi yaşamını yitirdi; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 00:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Şavşat'ta bir günde iki atv kazası: iki kişi hayatını kaybetti

Şavşat'ta bir günde iki ölümcül atv kazası

Artvin'in Şavşat ilçesinde aynı gün içinde iki ayrı ATV kazası meydana geldi. Kazalarda Sedat Özkan (62) ile Şemsettin Ongül (76) olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi. Olaylar, ilçedeki Ciritdüzü ve Erikli köyleri yakınlarında gerçekleşti ve yerel yetkililer tarafında inceleme başlatıldı.

Kaza ve kurtarma çalışmalarının ayrıntıları:

İlk kazanın adresi, Ciritdüzü köyü yolunun Hınzat Köprüsü mevkisi olarak bildirildi. Edinilen bilgiye göre, ATV'sini Ciritdüzü köyüne doğru sürdüğü belirtilen Sedat Özkan (62)'ın aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun altındaki şarampole yuvarlandı. Yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan 112 ihbarı üzerine, jandarma, sağlık ekipleri ve ŞAKUT Arama Kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin ulaştığı araçta yapılan kontrolde Özkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi; cenazesi alınarak hastane morguna kaldırıldı.

İkinci kaza, soruşturma ve bölgesel etkisi:

Aynı gün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Erikli köyü'nde de ayrı bir ATV kazası meydana gelmiş, bu kazada Şemsettin Ongül (76) hayatını kaybetmişti. İki ölümcül kazanın aynı gün içinde gerçekleşmesi, yerel toplulukta endişe yarattı. Yetkililer kazılarla ilgili teknik ve adli inceleme başlattı; soruşturma, kazaların nedenlerini ve olası ihmalleri ortaya koymayı hedefliyor. Bu tür vakalar, kırsal alanlardaki ATV kullanımı, yol koşulları ve emniyet önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini yeniden gündeme getiriyor.

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE ATV’NİN KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU SÜRÜCÜ SEDAT...

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE ATV’NİN KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU SÜRÜCÜ SEDAT ÖZKAN (62) HAYATINI KAYBETTİ. İLÇEDE AYNI GÜN MEYDANA GELEN İKİ AYRI ATV KAZASINDA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kırıkkale'de 56 milyon liralık hesap trafiğiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk...
images

Manavgat'ta çadır ve Türk bayrağı altına saklanan uyuşturucu jandarmanın dikkati...
images

Sinop'ta sinir krizi evde cam kırılmasına ve el yaralanmasına yol açtı
images

Karacabey'de çarpmayla yola savruldular: motosikletteki iki kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manavgat'ta çadır ve Türk bayrağı altına saklanan uyuşturucu jandarmanın dikkatinden kaçmadı

kırıkkale'de 56 milyon liralık hesap trafiğiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildi

Törende türkü söyleyen Erdoğan

Sinop'ta sinir krizi evde cam kırılmasına ve el yaralanmasına yol açtı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi