Şavşat'ta ceviz toplarken ağacın dallarında mahsur kalan 63 yaşındaki kişi kurtarıldı

olayın gelişimi:

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Cevizli köyünde cevizleri dökmek için ağaca çıkan Tuncer Yıldırım (63), dengesini kaybederek düştü. Düşme sırasında ağacın alt dallarına takılan Yıldırım, yaralı halde mahsur kaldı.

müdahale ve kurtarma işlemi:

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bildirim sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla Yıldırım'ı bulunduğu yerden güvenli şekilde indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

sağlık durumu ve sevk:

İlk müdahalesinin ardından Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından nakil için Artvin'e sevk edildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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