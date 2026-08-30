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Şavşat'ta uçan çatı park halindeki pikabın tavanına zarar verdi

Artvin'in Şavşat ilçesinde şiddetli fırtına bir binanın sac çatısını söküp 08 ABM 037 plakalı park halindeki pikabın üzerine düşürdü; yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 17:27

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şavşat'ta uçan çatı park halindeki pikabın tavanına zarar verdi

Olayın gelişimi:

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr, bir binanın saç çatısını yerinden sökerek caddeye savurdu. Çatı ve birlikte gelen ahşap parçaları hızla yön değiştirerek yoldaki araçların bulunduğu alana ulaştı.

Araçta ve çevrede oluşan hasar:

Uçan çatı, park halindeki 08 ABM 037 plakalı pikabın üzerine düştü. Çatı ile birlikte savrulan ahşap parçalar aracın ön camına saplanırken, aracın tavan ve kaput bölümlerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Sac levhalar ve tahta parçaları kaldırıma ve çevreye saçıldı.

Müdahale ve sonuçlar:

Olay sırasında araçta ve kaldırımda kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, ekipler hasar tespiti yapmak ve çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Yetkililer, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE BİR BİNANIN ÇATISI YERİNDEN SÖKÜLEREK PARK...

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE BİR BİNANIN ÇATISI YERİNDEN SÖKÜLEREK PARK HALİNDEKİ PİKABIN ÜZERİNE DÜŞTÜ. OLAYDA YARALANAN OLMAZKEN ARAÇTA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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