Savunma kampüslerinde yabancı elektrikli araçlara izin yok

TEI genel müdürü uyarıyor:

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Denizli'de düzenlenen "Gelişen Dünyada Değişen Tehditler: Yapay Zekâ, Biyoloji ve Genetik" konferansında savunma ve teknoloji güvenliğine dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Akşit, yapay zekâ uygulamaları, akıllı cihazların ve bağlantılı sistemlerin taşıdığı riskleri gündeme getirerek kritik altyapılarda yazılım ve kontrolün milli kaynaklarla sağlanmasının önemini vurguladı.

yazılım ve sensörlerin oluşturduğu riskler:

Akşit, özellikle otonom ve elektrikli araçlardaki kamera, sensör ve yazılım paketlerinin güvenlik açısından hassas olduğunu belirtti. Yapay zekânın davranış örüntülerine değinerek, savaş simülasyonlarında yapay zekânın araçları "yerde yürüyen güdümlü füze" gibi kullandığını; aracın kontrolünü ele geçirip istenmeyen sonuçlara yol açabildiğini anlattı. Bu nedenle kampüs içi güvenlik politikalarında araçların yazılım mimarisi ve veri erişim yetkilerinin ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Akşit, araçların topladığı verinin gittiği yerlerin haritalanmasına ve hareketlerin izlenmesine imkân verdiğine dikkat çekti. Kontrolün yabancı yazılım firmalarında olması halinde, savaş ya da kriz anında ne tür istismarların yaşanabileceğinin öngörülemeyeceğini belirtti.

milli kontrol ve yazılım güvenliği önemi:

Konuşmasında savunma sanayii kuruluşlarının aldığı önlemlere de değinen Akşit, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak uyguladıkları politikayı net şekilde açıkladı: yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz. Yerli araçlara izin verdiklerini; yazılımın ve kontrolün milli imkanlarla olmasının güvenliği artırdığını vurguladı. Akşit, "Yerlilere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde" sözleriyle yazılım sahipliğinin operasyonel güvenlikteki belirleyiciliğini özetledi.

Akşit'in mesajı, bağlantılı cihazların ve yapay zekâ tabanlı sistemlerin savunma açısından sadece teknik değil stratejik bir risk unsuru olduğu yönünde: yazılım kontrolü sizdeyse müdahale ve yeniden güvence sağlama imkanınız var; kontrol başkasındaysa riski azaltmak mümkün olmayabilir.

Denizli'deki konferansta ortaya konan bu tespitler, milli yazılım ve sistem kontrolüne yapılan vurgu ile birleşerek savunma kampüslerinde alınan somut tedbirlerin gerekçelerini açıkladı.

TUSAŞ MOTOR SANAYİİ (TEI) GENEL MÜDÜRÜ MAHMUT FARUK AKŞİT KONUŞMA YAPTI