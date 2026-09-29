Savunma önceliğiyle ilerliyoruz: Kayserispor'un hedefi Süper Lig

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, takımın altyapıdan gelen disiplinle sahada savunma önceliğini benimsediğini belirtti. TFF 1. Lig'de ilk 8 haftada alınan 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi ve 19 puanlık tablo, ekibin planlı oyun anlayışını ortaya koyuyor.

Sistem ve oyun felsefesi:

Gerin, savunmanın uzun süreli başarının temeli olduğunu vurgulayarak, "Savunma oyunu, uzun süreli başarının anahtarı. Biz şu anda takım halinde savunma yapıyoruz. Bundan taviz vermeden devam edeceğiz" dedi. Teknik adam ayrıca hücumdaki oyuncuların katkısını övdü ve "Pas oyununu oynayan bir sistemimiz var. Topun bizde kalmasını istiyoruz" sözleriyle takımın topa sahip olma isteğini ifade etti.

Performans değerlendirmesi ve hedefler:

Gerin, geride kalan periyodu değerlendirdi: "Biz 8'de 8 yapardık. 2 maçta başarılı olamadık. Bu maçlarda kabahatin yüzde 30'u bizim, gerisi dış etkenlerden oldu. Ama Allah'ın izniyle bunları da telafi edeceğiz." Bununla birlikte teknik direktör net bir uyarı yaparak "Henüz yolun başındayız. Kesinlikle gevşemeyeceğiz, rehavete kapılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Gerin, ligdeki yoğun rekabetin ve güçlü camiaların mücadeleyi daha çekişmeli hale getirdiğini söyledi. Samimiyet, şeffaflık ve güven ilkeleriyle ilerleyeceklerini belirten Gerin, sezon sonunda Süper Lig'e yükselen takım olmak istediklerini yineledi.

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLA GERİN, BAŞARININ ANAHTARININ SAVUNMA OYUNU OLDUĞUNU VE SİSTEMİ SAHAYA YANSITTIKLARINI SÖYLEDİ.