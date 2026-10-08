Savunma sanayii başkanı Kütahya'ya geliyor

ziyaretin amacı:

Kütahya’nın savunma sanayii alanındaki potansiyelinin güçlendirilmesi amacıyla Ankara’da gerçekleştirilen temasların ardından önemli bir ziyaret programı planlandı. Yapılan görüşmelerde kentte faaliyet gösteren firmaların mevcut durumu, kapasite artışı ve yeni yatırımların teşviki gündeme alındı.

Toplantıya Vali Musa Işın, AK Parti MKYK Üyesi Erkan Güral ile AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir katıldı. Heyetin daveti üzerine Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün kasım ayında Kütahya’ya gelerek yerinde incelemelerde bulunacak.

görüşmede öne çıkan konular:

Görüşmelerde öncelikle Kütahya'daki firmaların üretim kapasitesi, tedarik zinciri entegrasyonu ve teknoloji geliştirme imkanları ele alındı. Heyet, mevcut firmaların kapasitelerinin artırılması, Ar-Ge desteği sağlanması ve bölgeye yeni yatırımcıların çekilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdi.

Taraflar ayrıca istihdamı artırmaya yönelik tedbirler ve sektörel iş birliklerinin güçlendirilmesi konusuna vurgu yaptı. Toplantıda, kentteki sanayi yapısının savunma sanayii ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

beklenen sonuçlar ve sonraki adımlar:

Kasım ayında gerçekleştirilecek yerinde inceleme kapsamında, Kütahya'daki savunma sanayii firmalarının faaliyetleri detaylı olarak takip edilecek ve potansiyel alanlar belirlenecek. Bu tespitlerin, yeni yatırımların teşviki ve istihdamın artırılması yönündeki stratejilere temel oluşturması bekleniyor.

Yetkililer, ziyaret sonrası ortaya çıkacak değerlendirmelere göre kısa ve orta vadeli proje önerileri ile destek mekanizmalarının şekillendirileceğini belirtti. Kütahya'nın savunma sanayii ekosisteminde daha etkin bir konuma gelmesi için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

KÜTAHYA’NIN SAVUNMA SANAYİİ ALANINDAKİ POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ANKARA’DA TEMASLARDA BULUNULDU. SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI PROF. DR. HALUK GÖRGÜN’ÜN, KASIM AYINDA KÜTAHYA’YA GELEREK KENTTE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARDA İNCELEMELERDE BULUNACAĞI BİLDİRİLDİ.