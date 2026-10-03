Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Savunma sanayii eylülde 634 milyon dolarlık dış satışa imza attı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, eylülde ihracatın yıllık yüzde 10,7 artışla 634 milyon dolara, 9 ayda 6,926 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Savunma sanayii eylülde 634 milyon dolarlık dış satışa imza attı

eylül verileri ve yıllık performans:

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, eylül ayına ilişkin ihracat verilerini paylaştı. Görgün, savunma ve havacılık sanayii ihracatının eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 634 milyon dolar seviyesine çıktığını bildirdi.

aylık ve dokuz aylık sonuçlar:

Açıklamaya göre, yılın ilk dokuz ayında sektör ihracatı yüzde 15,6 artışla 6 milyar 926 milyon dolar olarak gerçekleşti. Görgün ayrıca son 12 aylık dönemde ihracatın yüzde 30 artışla 10 milyar 941 milyon dolar seviyesine ulaştığını vurguladı.

büyümenin bileşenleri ve teşekkürler:

Görgün, bu performansın arkasında yüksek katma değerli ürünler, mühendislik yetkinliği, üretim kabiliyeti ve farklı coğrafyalarda geliştirilen iş birliklerinin bulunduğunu belirtti. Başkanlık koordinasyonunda yürütülen ihracat odaklı çalışmaların sürdüğünü ifade eden Görgün, başarılı sonuçlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile firmalar ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN, &quot;EYLÜL AYINDA SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ İHRACATIMIZIN...

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN, "EYLÜL AYINDA SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ İHRACATIMIZIN GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 10,7 ARTIRARAK 634 MİLYON DOLARA, YILIN İLK DOKUZ AYINDA İSE YÜZDE 15,6 ARTIŞLA 6 MİLYAR 926 MİLYON DOLARA ULAŞTI" DEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın Şehir Hastanesi'nde anne adaylarına normal doğum ve emzirme rehberliği
images

Kayseri ticaret borsasında yeni dönem: Bağlamış güven tazeledi
images

Sultanhisar’da hizmet rotası sahadan geçiyor
images

Kocasinan'da sokak hayvanlarına doğayla uyumlu modern yaşam alanı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bingöl'de motosikletli polisler KPSS adaylarına zamanında destek verdi

Şehitkamil'de kamu alanlarında ruhsatsız vale uygulamalarına son

Şahinbey'in gençleri TEKNOFEST Güneydoğu'da başarı rüzgarı estirdi

Gençlerin projelerine yatırım: SANKO'dan TEKNOFEST 2026'da destek mesajı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip