SSB kuantum algoritma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türkiye Kuantum Platformu iş birliğiyle düzenlenen SSB Kuantum Algoritma Yarışması sonuçlandı. Bankacılık ve Haberleşme kategorilerinde dereceye giren takımlar ile mansiyon ödülüne layık görülen ekipler, SSB Başkanı Haluk Görgün'ün katıldığı törende ödüllerini aldı. Organizasyon, kuantum alanında genç araştırıcıların projelerini görünür kılma ve disiplinler arası iş birliğini teşvik etme amacı taşıdı.

Görgün'ün değerlendirmeleri:

Programda konuşan Haluk Görgün, kuantum teknolojilerinde emeğini ortaya koyan gençlere teşekkür ederek bu alanda birikimin ve insan kaynağının güçlendiğini vurguladı. Görgün, “Onlarca takım, yüzlerce gencimiz büyük bir heyecanla bu serüvenin parçası oldular” ifadelerini kullandı ve kuantum çalışmalarının geldiği noktayı izlenen video üzerinden özetledi.

Görgün, yapay zeka ile kuantum teknolojilerinin birbirini tamamladığını belirterek “Yapay zekâ yeni malzemelerin araştırılmasına vesile oluyor, malzeme bilimindeki gelişmeler de kuantum teknolojilerini destekliyor” dedi. Bu disiplinler arası etkileşimin ortak projelerle çoğaltılmasının önemine dikkat çekti.

Teknoloji bağımsızlığı ve gelecek planları:

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 25 yılda savunma sanayiinde sağlanan atılımların ülkeyi farklılaştırdığını söyleyerek İHA, SİHA, akıllı mühimmatlar, elektronik harp ve otonom sistemler gibi alanlarda öne çıkıldığını belirtti. Konuşmasında, “Bugün dünyanın 11. savunma sanayi ihracatı yapan ülkesi konumundayız” vurgusunu yaptı ve Türkiye'nin 185 ülkeye 230’un üzerinde ürünle savunma sanayi ürünü, platformu ve sistemi ihraç eder durumda olduğuna dikkat çekti.

Görgün, “'Biz yapamayız' devri kapandı. 'Bu işler bizi aşar' denilen zamanları geride bıraktık” sözleriyle artık dışa bağımlılığın stratejik bir risk olduğunu belirtti ve “Yeni nesil teknolojilerde öncü olmak zorundayız” ifadesini güçlü bir taahhüt olarak yineledi. Kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın egemenliğin sessizce devredilmesi anlamına geldiğini, bu nedenle karar alma alanını daraltmamak için yerli yetkinliklerin artırılmasının şart olduğunu aktardı.

Haziran ayında başlatılan kuantum programına atıfta bulunan Görgün, fikirleri projeye dönüştürme sürecinin, farklı uzmanlıkların aynı hedef etrafında birleşmesinin ve sonuç alıncaya kadar sürdürülen çalışmaların güçlü bir zemin oluşturduğunu söyledi. Uzun vadeli araştırma, temel bilimlerde derinleşme ve yetişmiş insan kaynağının önemine vurgu yaptı; eksik yetkinliklerin geliştirileceği bileşenler ile deney ve test altyapılarının belirlenerek önceliklendirme yapıldığını ifade etti.

Görgün, Milli Teknoloji Hamlesi perspektifiyle kuantum özelindeki yaklaşımın diğer teknoloji alanlarına da uygulanacağını ve bu sayede bugünün ve geleceğin ihtiyaç duyacağı teknik yetkinliklerin artırılacağını kaydetti. Gençlerin araştırma cesaretini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, bu tür etkinliklerin uzun vadeli rekabet avantajı ve teknoloji bağımsızlığı hedeflerine hizmet ettiğini vurguladı.

SSB KUANTUM ALGORİTMA YARIŞMASI'NDA DERECEYE GİREN TAKIMLAR, SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN'ÜN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLE ÖDÜLLERİNİ ALDI.