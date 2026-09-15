Savunma sanayisi için 500 uzman: KOVAN eğitimiyle gençlere kariyer yolu

KOVAN programı imza töreni ve hedefleri:

İŞKUR, Savunma Sanayii Akademisi, HAVELSAN ve BGTS iş birliğiyle düzenlenen "KOVAN Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı"nın protokolü HAVELSAN Konferans Salonu’nda imzalandı. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı. Program, savunma sanayii kuruluşlarının kurumsal kaynak planlama (ERP) alanındaki nitelikli personel ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Program içeriği ve katılımcı profili:

Programa 18-30 yaş arasındaki lisans mezunu gençler katılabilecek. Eğitim kapsamında gençlere 420 ders saatlik mesleki eğitim verilmesi planlanırken, eğitim içeriği HAVELSAN’ın ihtiyaçlarına göre hazırlanacak. Katılımcılar KOVAN sisteminin kullanımı, kurulumu ve kurumların iş süreçlerine uyarlanması konularında uygulamalı eğitim alacak. Bakan Işıkhan, bu adımla gençlere teknoloji alanında yeni bir meslek ve kariyer imkânı sunulacağını belirtti.

Hedefler, maliyet ve istihdam taahhütleri:

Bakan Işıkhan, programın hedefi olarak bir yıl içerisinde 500 gencin KOVAN alanında uzmanlaştırılmasını açıkladı. Kurs süresince İŞKUR tarafından kursiyerlere günlük 1.079 lira zaruri gider ödemesi yapılacak; ayda 26 gün eğitime katılan bir kursiyer net asgari ücret düzeyinde, yani 28 bin lira ödeme alacak. Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Program için ayrılan kaynak yaklaşık 45 milyon lira olarak belirtildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanların savunma sanayii ekosisteminde istihdamı İŞKUR, Savunma Sanayii Başkanlığı ve HAVELSAN tarafından takip edilecek.

Işıkhan, 2023 yılında başlatılan KALFA Programı kapsamında da savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne yönelik eğitimler düzenlendiğini hatırlatarak, KALFA'dan mezun olan 97 gencin ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ ve STM gibi kuruluşlarda istihdam edildiğini vurguladı.

Genç istihdamına yönelik daha geniş çerçeve:

Bakan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı "Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ)" programı çerçevesinde gençlerin eğitimden çalışma hayatına geçişini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Üç yıllık dönemde 3 milyon gencin istihdama kazandırılması hedefi açıklanırken, Temmuz 2026 itibarıyla GÜÇ kapsamında 630 bin 618 gence ulaşıldığı kaydedildi. Işıkhan, 2027-2029 Orta Vadeli Programında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin ve eğitim sisteminin işgücü piyasasıyla uyumunun güçlendirilmesinin öncelik olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar iş birliği protokolünü imzaladı ve programın savunma sanayisinin teknolojik birikimi ile İŞKUR’un istihdam tecrübesini bir araya getirerek gençlere yeni fırsatlar sunması hedeflendi.

İŞKUR, SAVUNMA SANAYİİ AKADEMİSİ, HAVELSAN VE BGTS İŞ BİRLİĞİNDE, SAVUNMA SANAYİİ KURULUŞLARININ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) ALANINDAKİ NİTELİKLİ PERSONEL İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA "KOVAN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA UZMANI YETİŞTİRME PROGRAMI" DÜZENLENDİ.