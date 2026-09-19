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Savunma sanayisine açılan kapı: Aydın sanayisi tedarikte payını büyütmeyi hedefliyor

AYSO Başkanı Gökhan Maraş'ın savunma sanayisi projesi çerçevesinde düzenlenen seminerde Aydınlı firmalar üretim, standart ve tedarik zinciri bilgisi edindi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Savunma sanayisine açılan kapı: Aydın sanayisi tedarikte payını büyütmeyi hedefliyor

AYSO'dan savunma sanayisine ilk adım

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı ve Başkan Adayı Gökhan Maraş, savunma sanayisinden Aydın'ın payını artırmayı amaçlayan vizyoner projesinin ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Maraş'ın "Aydın sanayisi için daha büyük hedefler" anlayışıyla düzenlenen çalışma kapsamında, oda üyeleri savunma tedarik zincirine dair temel bilgileri edinme fırsatı buldu.

Seminerin odağı ve konuşmacı:

Proje kapsamında verilen "Savunma Sanayiinde Yetkinlik, Standartlar ve Tedarikçi Gelişimi" başlıklı semineri, Dokuz Eylül Üniversitesi AR-GE Direktör Yardımcısı ve Pointer Danışmanlık kurucusu Murat Güney verdi. Katılımcılara sektöre giriş koşulları, üretim süreçleri, kalite standartları ve tedarik zincirinde uyulması gereken kıstaslar detaylı şekilde aktarıldı.

Seminerde, savunma sanayisinde tedarikçi olmanın gerektirdiği belgeler, sertifikasyon süreçleri ve üretim altyapısına ilişkin pratik bilgiler paylaşıldı. Ayrıca firmalara, tedarikçi gelişimi ve standart uyumunun ticari fırsatlara dönüşmesi konusunda yol haritası sunuldu.

Firma temsilcilerinin tepkisi ve sonraki adımlar:

Oldukça verimli geçen oturumlarda AYSO üyesi firma temsilcileri, sektöre giriş koşulları ve işleyiş hakkında kapsamlı bilgi sahibi olduklarını belirterek Gökhan Maraş ve organizasyon ekibine teşekkür etti. Katılımcılar, verilen bilgilerin yatırım ve üretim planlarına doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

Proje takvimine göre bir sonraki adım, 24 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek program olacak. Bu etkinlikte Savunma Sanayii Başkanlığı yöneticileri AYSO üyeleriyle bir araya gelecek; tedarikçi ilişkileri, iş birlikleri ve saha fırsatları doğrudan ele alınacak. Maraş, Aydın sanayisinin savunma sanayisinden aldığı payı artırmak için benzer eğitim ve eşleştirme programlarını sürdüreceklerini vurguladı.

Bu girişim, Aydın'daki sanayi yapısının savunma tedarik zincirine entegrasyonunu hızlandırmayı ve yerel firmaların kapasite ile standartlarını yükselterek yeni pazarlar açmasını hedefliyor.

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI GÖKHAN MARAŞ, SAVUNMA SANAYİSİNE YÖNELİK VAAT...

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI GÖKHAN MARAŞ, SAVUNMA SANAYİSİNE YÖNELİK VAAT ETTİĞİ PROJE ÇERÇEVESİNDE FİRMALARI, SEMİNERDE BULUŞTURARAK İLK ADIMI ATTI. OLDUKÇA VERİMLİ GEÇEN SEMİNERDE AYSO ÜYELERİ, SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ ÜRETİM VE TEDARİK ZİNCİRİ KONUSUNDA GENİŞ KAPSAMLI BİLGİLER EDİNEREK SEKTÖRÜ YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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