Savunma ve ulaşım gündemi milli savunma bakanlığında masaya yatırıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.
görüşmenin odağı:
Taraflar, savunma ve ulaşım alanlarında iş birliği ve kurumlar arası koordinasyon konularını ele aldı.
toplantının vurgu noktası:
Görüşme, iki bakanlık arasındaki eşgüdümün önemine dikkat çekti ve ortak çalışmaların sürdürülmesinin altını çizdi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!