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Savunma ve ulaşım gündemi milli savunma bakanlığında masaya yatırıldı

Yaşar Güler ve Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanlığında savunma ve ulaşım iş birliğini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Savunma ve ulaşım gündemi milli savunma bakanlığında masaya yatırıldı

Savunma ve ulaşım gündemi milli savunma bakanlığında masaya yatırıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

görüşmenin odağı:

Taraflar, savunma ve ulaşım alanlarında iş birliği ve kurumlar arası koordinasyon konularını ele aldı.

toplantının vurgu noktası:

Görüşme, iki bakanlık arasındaki eşgüdümün önemine dikkat çekti ve ortak çalışmaların sürdürülmesinin altını çizdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU İLE...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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