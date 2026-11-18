Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den kapsamlı sunum

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığının 1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin liralık 2027 yılı bütçe teklifini ve 2025 yılı kesin hesabını sundu. Sunumda Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki uygulamalardan bölgesel diplomasi girişimlerine, savunma tedarik süreçlerinden sağlanan tasarruflara kadar geniş bir gündem ele alındı.

deniz yetki alanlarında yürütülen operasyonlar:

Bakan Güler, son bir yılda Türkiye’nin deniz yetki alanlarında izinsiz faaliyet gösteren gemilere yönelik yürütülen uygulamaların toplamının 45 olduğunu belirtti. Bu uygulamalardan 25'inin Ege'de, 20'sinin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildiğini, işlem türlerinin engelleme, sorgulama ve ikazları içerdiğini söyledi. Türkiye'nin denizdeki hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk ve millî çıkarlar çerçevesinde koruma kararlılığı tekrar vurgulandı.

Güler, Yunanistan ile ilişkilerde sorunların diyalogla çözülmesini, karşılıklı güvenin geliştirilmesini arzu ettiklerini ifade ederken; Ege ve Doğu Akdeniz'deki tek taraflı girişimlere karşı gerekli diplomatik ve askerî tedbirlerin alındığını da kaydetti. Kıbrıs konusunda ise Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü ile meşru hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye için temel öncelik olduğunu ve garantörlük hakları çerçevesinde bu sorumluluğun sürdürüleceğini vurguladı.

bölgesel diplomasi ve çatışma yönetimi:

Bakan Güler, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kabul edilemez bulduklarını bildirirken, Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve istikrarına desteğinin kararlılıkla süreceğini ifade etti. Gazze'deki durumla ilgili olarak ise Güler, mevcut girişimlerin istenen sonucu vermediğini belirterek uluslararası mekanizmaların "daha etkin ve caydırıcı tedbirleri süratle" uygulaması gerektiğini söyledi.

Çatışmanın bölgesel ve küresel risklerine dikkat çekerek, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasları "kalıcı ateşkesin sağlanması ve çatışmaların tamamen sonlandırılması bakımından kıymetli" bulduklarını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve İran'ın nükleer programı konusundaki görüş ayrılıklarına rağmen boğazdaki deniz ticareti güvenliği ve seyrüsefer serbestisinin küresel enerji arzı açısından önemine işaret etti.

Libya, Mekke ittifakı ve bölgesel iş birliği:

Güler, 2019'da imzalanan Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının geçen ay Libya Temsilciler Meclisi'nde oy birliğiyle onaylandığını ve Türkiye aleyhindeki diğer siyasi kararların da iptal edildiğini bildirdi. Yapılan iş birliği sayesinde sahada önemli ölçüde sükûnet sağlandığını ve "Tek Libya" hedefi doğrultusunda askeri ve siyasi kurumların birleşmesine yönelik ilerlemelerin kaydedildiğini ifade etti.

Ayrıca Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Güler, anlaşmanın dost ve kardeş üç ülke arasındaki savunma ilişkilerini kurumsallaştırmayı, müşterek caydırıcılığı güçlendirmeyi ve bölgesel barışa katkı sağlamayı hedeflediğini, diğer bölgesel aktörlerin katılımına açık olduğunu vurguladı. Yemen'deki grupların Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınandı ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın güvenliğine desteği yinelendi.

güvenlik altyapısı, Karadeniz ve UNIFIL rolü:

Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Bulgaristan ve Romanya ile oluşturulan MCM BLACK SEA Görev Grubu çerçevesinde harekâtın kapsamına kritik su altı yapılarının alınması için çalışmalar yürütüldüğü açıklandı. Güler, deniz ve hava unsurlarının keşif, gözetleme ve güvenlik faaliyetlerini kesintisiz icra ettiğini; Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden doğan sorumlulukların bölgesel sahiplik prensibine göre yerine getirilmeye devam edileceğini belirtti.

UNIFIL sonrası Lübnan'da kurulabilecek güvenlik yapılanmasında Türkiye'nin aktif rol almaya hazır olduğu ifade edildi. Güler, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sona erdirilmesi ve ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesinin gerekliliğini vurguladı.

tedarik süreçleri, modernizasyon ve bütçe öncelikleri:

Güler, savunma tedariklerinden Eurofighter kapsamında Birleşik Krallık ile yürütülen üretim ve bakım-idame altyapısı çalışmalarının plan doğrultusunda ilerlediğini; F-16 tedarik ve modernizasyon çalışmalarının yanı sıra F-35 alımına yönelik girişimlerin de Türkiye'nin millî güvenlik ihtiyaçları ve uluslararası süreçler çerçevesinde sürdüğünü belirtti.

Bakanlığın bütçe teklifinin personel ihtiyaçları, envanter modernizasyonu, lojistik altyapının güçlendirilmesi ve uluslararası görevlerin etkinliği açısından önemine dikkat çekildi. Ayrıca 2024'ten bu yana uygulanan tedbirlerle toplam 15 milyar lira tasarruf sağlandığı; bunun 5,9 milyar lirasının mühimmat geri dönüşümünden ve 5,8 milyar lirasının yerli ve millî üretimden kaynaklandığı açıklandı.

Genel çerçevede Güler'in sunumu, Türkiye'nin deniz ve kara güvenliği ile bölgesel istikrarı savunma politikaları, uluslararası iş birliği ve mali disiplin ekseninde birleştirmeye yönelik adımları ortaya koydu.

Bakan Güler: "Bir süredir ABD ile İran arasında devam eden diplomatik temasları kalıcı ateşkesin sağlanması ve çatışmaların tamamen sonlandırılması bakımından da kıymetli buluyoruz"