Savur'daki Aziz Sancar'ın evi bilimin hafızası oldu

Aziz Sancar Müzesi kapılarını açtı

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Mardin'in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü tarihi konak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından müze olarak açıldı. Açılışa Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Prof. Dr. Aziz Sancar ve ailesi katıldı. Müze, Sancar'ın hayatını, bilimsel çalışmalarını ve başarılarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Ersoy'un açılış mesajı:

Bakan Ersoy törende, bilime adanmış bir ömrün, büyük bir azmin ve insanlığa duyulan inancın taçlandırılmasına tanıklık ettiklerini söyledi. Ersoy, Sancar'ın yürüttüğü ilmi çalışmaların Türkiye'nin yetiştirdiği bilim insanlarının neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı. Açılışta ayrıca şu değerlere dikkat çekti: 'Bir ülkenin geleceği, gençlerinin hayal kurabilmesi ve bu hayalleri gerçekleştirebileceklerine inanmasıyla şekillenir.'

Ersoy, müzenin yalnızca sonuçları değil, o sonuçlara ulaşmak için harcanan zamanı, sabrı ve emeği görünür kılmak için kurulduğunu belirterek, 'Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu müze tam olarak bu ayrıntıları görünür kılmak; başarının sonuçtan önce o sonuca ulaşmak için yürünen yolda, harcanan zamanda, sabırda, gayrette ve emekte saklı olduğunu göstermek için hayata geçirilmiş bir projedir.' dedi.

Müze ve bölüm planlaması:

Tarihi dört katlı kagir yapının birinci katında, 395 metrekarelik alanda müze düzenlemesi yapıldı. Müzede Sancar'ın yaşamına ilişkin fotoğraflar, tıp aletleri, diplomalar, cübbeler, hediye ve ödüller ile bilimsel çalışmalarına ait dosyaların sergilendiği üç ayrı salon hazırlandı. Ersoy, oluşturulan koleksiyonla Sancar'ın doğup yetiştiği mekandan bilimsel makamlara uzanan yolunun izlenebileceğini belirtti.

Binanın bodrum katı ve üst katları ise Mardin Valiliği tarafından okuma salonu ve bilim merkezi olarak kullanılacak. Bakan, bu alanların Aziz Sancar gibi gençler için bilime başlama ve ilham noktası olmasını dilediklerini söyledi.

Tarihi doku ve restorasyon süreci:

Ersoy, yapının Sancar'ın yetiştiği toplumsal yapının bir aynası olduğunu, bölgenin yaşam tarzını ve tarihi hafızasını yansıttığını ifade etti. Geçmişi 1938 öncesine uzanan konağın taş duvarları, avlusu ve odalarının Savur'un geleneksel konut mimarisini günümüze taşıdığı vurgulandı.

Restorasyon kapsamında yapısal güçlendirme, sıva, taş temizliği, derz, betonarme döşeme ve yalıtım çalışmalarının tamamlandığı; özgün mimari karakterin korunması için çörten, baca, taş silme, motif ve kitabe gibi mimari elemanlara özen gösterildiği belirtildi. Konağın iç mekanları da dönemin özgün işlevlerine uygun şekilde düzenlendi.

Müzenin hedefi ve toplumsal etkisi:

Bakan Ersoy, müzenin Sancar'ın azmini, aklını ve çalışkanlığını görünür kılacağını, ziyaret eden çocuk ve gençlerin yalnızca bir bilim insanının hayatını öğrenmekle kalmayıp kendi hayallerinin peşinden gitmeyi de göreceklerini ifade etti. Ersoy, 'Çünkü bir ülkenin geleceği, gençlerinin hayal kurabilmesi ve bu hayalleri gerçekleştirebileceklerine inanmasıyla şekillenir. Saygıdeğer Hocamızın hayat hikayesi, bu inancın en güçlü ve özel örneklerinden biridir' sözleriyle müzenin önemini özetledi.

Tören sırasında Ersoy, projede emeği geçen uzmanlara, mimarlara, restoratörlere, sanat tarihçilerine ve uygulama ekiplerine teşekkür etti ve Aziz Sancar ile ailesine şükranlarını sundu.

Sancar'ın değerlendirmeleri ve çağrısı:

Prof. Dr. Aziz Sancar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışmalarını Türkiye'yi temsil etme sorumluluğuyla yürüttüğünü belirterek, 'Gece gündüz çalıştım ve başarılı oldum. Fakat her zaman Türkiye benim için birinci sırada yer alıyordu' dedi. Doğduğu evin müzeye dönüştürülmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Sancar, 'Gerçekten hem otantik hem de harika bir evimiz olmuş ve inşallah bir bilim yuvası olur' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sancar, müzenin çocukların bilimle buluştuğu bir merkez olmasını istediğini vurgulayarak TÜBİTAK ile yeniden görüşeceğini ve 'Burayı desteklememiz lazım. Burada bizim çocukların bilim öğrenmesi lazım. Onlara yardım etmemiz lazım' çağrısında bulundu.

Müze, hem Aziz Sancar'ın kişisel ve bilimsel mirasını yaşatacak hem de Savur'un tarihi kimliğini koruyarak bölgenin kültürel hafızasını genç kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Açılış konuşmalarında sıkça vurgulandığı gibi, bu tür projeler yerel kültür varlıklarını toplumla buluşturan, yaşayan ve yeni anlamlar kazanan mekanlara dönüştürme amacına hizmet ediyor.

Ersoy, Aziz Sancar Müzesi'nin Mardin'e, Savur'a ve Türkiye'nin kültür hayatına hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

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