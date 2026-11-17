ödül kararının gerekçesi:

Kariyer.net tarafından düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri kapsamındaki değerlendirme, Saya Holding'i 2025 işe alım verileri esas alınarak ödüle layık gördü. Değerlendirmede başvurulara 21 günden kısa sürede geri dönüş sağlanması ve adaya özel yanıt oranının yüzde 99 ve üzerinde olması gibi iletişim odaklı kriterler öne çıktı. Ayrıca kurumun performans koşulları arasında en az 75 işe alım gerçekleştirilmesi ve İstanbul merkezli şirketler için en az 20 bin iş başvurusu alınması şartları yer aldı.

değerlendirme ölçütleri:

Ödül, başvurulara verilen zamanında dönüş ve adayla kurulan kişiselleştirilmiş iletişimin yanı sıra işe alım hacmi ve süreç performansını birlikte ele alan bir çerçevede verildi. Saya Holding, bu ölçütleri karşılayarak hem süreçlerin hızını hem de adaylara gösterilen özeni görünür kıldı. Değerlendirme, hem niceliksel veriler hem de aday deneyimini ölçen uygulamaların birlikte değerlendirilmesine dayanıyor.

açıklama ve kurum içi yaklaşım:

Saya Holding İnsan ve Kültür Direktörü Kezban Sancak Elay, ödüle ilişkin değerlendirmesinde aday deneyiminin kurum kültürünün ayrılmaz bir unsuru olduğunu vurguladı. Elay, "Her başvurunun arkasında bir emek, ayrılan bir zaman ve geleceğe dair beklentiler var. Adaya zamanında ve açık biçimde yanıt vermeyi, bu emeğe duyduğumuz saygının somut bir karşılığı olarak görüyoruz. Başvurunun sonucu ne olursa olsun, adayın süreç hakkında bilgi sahibi olmasını ve dikkate alındığını hissetmesini önemsiyoruz. İnsana Saygı Ödülü, işe alım süreçlerimizde bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmaların karşılık bulması açısından bizim için değerli. İnsan ve Kültür ekiplerimize ve sürece katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ödül, Saya Holding'in işe alım süreçlerinde adayın zamanına ve emeğine gösterdiği özeni belgeler nitelikte. Kurum, adaya özel iletişim ve hızlı geri dönüş uygulamalarını sürdürmeyi hedefliyor ve bu yaklaşımın hem işveren markasına hem de aday ilişkilerine olumlu yansıdığı belirtiliyor.

ÖDÜLÜ SAYA HOLDİNG İNSAN VE KÜLTÜR DİREKTÖRÜ KEZBAN SANCAK ELAY (ORTADA) ALDI