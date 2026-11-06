Sayıştay raporu: Altınordu Belediyesi'nin doğrudan temin uygulamaları ve 20 milyon liralık tutarsızlık

Sayıştay'ın bulguları:

Sayıştay Başkanlığı'nın Ordu Altınordu Belediyesi 2025 Yılı Denetim Raporu, belediyenin bazı mal ve hizmet alımlarında ihale sürecine gitmeyip doğrudan temin yöntemini parçalara bölerek kullandığını tespit etti. Raporda toplam 17 bulgu yer alıyor ve usulsüz alımların tutarı yaklaşık 20 milyon lira olarak belirtildi.

Denetimde öne çıkan kalemler arasında baskı ve tanıtım hizmetleri, çöp konteyneri, organizasyon ve konaklama, ses sistemi kiralama, çimento, dolap tezgâhı ve eldiven alımları bulunuyor. Rapor, bu kalemlerde ihale yapılmak yerine doğrudan temin yönteminin tercih edildiğini gösterdi.

Harcamaların dağılımı:

Sayıştay raporunda yer alan tabloya göre alımların tutarları şu şekilde verildi: baskı ve tanıtım hizmetleri için 4 milyon lira, çöp konteyneri 2 milyon 325 bin lira, organizasyon ve konaklama hizmetleri toplam 5 milyon 972 bin TL, ses sistemi kiralama 2 milyon 62 bin TL, çimento alımı 2 milyon 516 bin 500 TL, dolap tezgâhı alımı 1 milyon 51 bin TL ve eldiven alımı 1 milyon 350 bin TL.

Belediyenin yanıtı ve Sayıştay değerlendirmesi:

Belediye, rapora verdiği cevapta alımların "farklı müdürlüklerin önceden öngörülemeyen, anlık ve farklı nitelikteki talepleri" nedeniyle, kamu hizmetinin aksamasını önlemek amacıyla yapıldığını savundu. İdare ayrıca işlemlerde rekabeti engelleme kastı bulunmadığını ve her bir alımın maddi limitlerin altında kaldığını belirtti.

Sayıştay ise bu gerekçelerin mevzuata aykırılığı ortadan kaldırmadığını vurguladı. Kurum, benzer nitelikteki ihtiyaçların önceden planlanması ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen temel ihale usullerine uygun hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

İzleme tablosu: önceki yıl bulguları:

Raporda yer alan izleme bölümünde 2024 yılına ilişkin 9 bulgunun durumu değerlendirilmiş; bunlardan 7'sinin yerine getirilmediği, 2'sinin ise kısmen yerine getirildiği kaydedildi. Eksik kalan tespitler arasında muayene ve kabul işlemlerinin mevzuata uygun yapılmaması, yol yapım ve bakım işlerinde kullanılan malzemelerin duran varlık maliyetine eklenmemesi, tasarruf tedbirlerine uyulmaması, maddi duran varlıklara ilişkin değer artırıcı harcamaların doğrudan giderleştirilmesi ve alımların maddi limitlerin altında kalmak amacıyla bölünmesi yer alıyor.

Ayrıca peşin tahsil edilen kira gelirlerinin dönemsellik ilkesine uygun izlenmemesi ile tahakkuk eden alacak kayıtları ile mali tablodaki alacak kayıtları arasında uyumsuzluk bulunduğu da raporda yer aldı. Taşınır işlemleri ve taşınmaz kayıtlarına ilişkin bazı formların düzenlenmesi konularında ise kısmi iyileşme sağlandığı belirtildi.

Raporda, idarenin ihale usullerine uyum sağlaması, benzer ihtiyaçları önceden planlaması ve mali kayıtların uyumlaştırılması gerektiği vurgulandı.

ALTINORDU BELEDİYESİ HİZMET BİNASI