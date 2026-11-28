Küçükçekmece'de 29 yaşındaki Tamer Kaya yaşamını yitirdi

İstanbul Küçükçekmece'de kundaklanan bir binada ağır yaralanan 29 yaşındaki Tamer Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, 23 Kasım Pazartesi günü saat 04.45 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi.

Yangının çıktığı an ve müdahale:

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; olayda Emrullah Savaş (20) ve Berkay Ellik (26) yaşamını yitirdi. Ağır yaralılar arasında yer alan Tamer Kaya ile birlikte toplam 6 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer tarafından yapılan ilk müdahaleler sonucunda Kaya, hastanedeki tedavi sürecinde yaşamını yitirdi.

Geriye kalan görüntüler ve sözleri:

Tamer Kaya’dan geriye, sazıyla çaldığı ve kendi sesiyle türkü söylediği görüntüler kaldı. Videoda Kaya’nın, "Ah İstanbul beni ne hale koydun. Ölürsem köyüme götürün beni, sevenlerin yaylasında toprağa koyun beni" sözlerini seslendirdiği duyuluyor. Bu görüntüler, olayın ardından sosyal medyada ve yakın çevresinde paylaşılarak genç müzisyenin anısını taşıdı.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürerken, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yangının çıkış nedeni ve sorumlulara ilişkin resmi açıklamalar yetkili kurumlarca yapılacaktır.

Küçükçekmece’deki yangında ölen Tamer Kaya’dan geriye saz çalıp türkü söylediği anlar kaldı