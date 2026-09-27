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Sazlı Mahallesi'nde gece yarısı çarpışma: üst geçidin ayağına çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Söke Sazlı Mahallesi'nde 45 AUN 415 plakalı tır üst geçidin beton ayağına çarptı; sürücü çıkarıldı, sağlık ekipleri müdahale etti ve yol geçici olarak kapandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sazlı Mahallesi'nde gece yarısı çarpışma: üst geçidin ayağına çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Sazlı Mahallesi'nde gece yarısı çarpışma: üst geçidin ayağına çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, 45 AUN 415 plakalı tırın üst geçidin beton ayağına çarpması sonucu tır sürücüsü yaralandı. Olay, Sazlı Mahallesi'nde gerçekleşti ve bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre tır kontrolden çıkarak yol üzerindeki üst geçidin beton ayağına çarptı. Çarpmanın ardından çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarak sürücüyü araçtan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından yaralı, gerekli tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Trafik düzenlemesi ve soruşturma:

Kaza nedeniyle Söke-Aydın karayolu bir süre trafiğe kapatıldı; ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışmaları tamamlanmasının ardından yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili ayrıntılar, yetkililerin yapacağı incelemeler ve yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE TIR ÜST GEÇİDİN BETON AYAĞINA ÇARPARKEN, KAZADA TIR SÜRÜCÜSÜ...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE TIR ÜST GEÇİDİN BETON AYAĞINA ÇARPARKEN, KAZADA TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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