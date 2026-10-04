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Sazlıkta başlayan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ile Ortaca arasında çıkan sazlık yangını, 112'ye yapılan ihbarla sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sazlıkta başlayan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Köyceğiz ve Ortaca arasında çıkan yangın söndürüldü

Muğla’nın Köyceğiz ile Ortaca ilçeleri arasındaki sazlık alanda meydana gelen yangın, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni şu an için henüz belirlenemedi.

Müdahale süreci:

Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı bildirim üzerine bölgeye hızlıca ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını çevreye yayılmadan söndürdü ve alevlerin sazlık alanın tamamına sıçraması önlendi.

Alan durumu ve soruşturma:

Sazlık alandaki yangın, ekiplerin müdahalesi sayesinde geniş çaplı bir zarar oluşturmadan durduruldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor; yetkililer, benzer olayların önlenmesi için erken ihbar ve hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti.

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ VE ORTACA İLÇELERİ ARASINDA KALAN SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN...

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ VE ORTACA İLÇELERİ ARASINDA KALAN SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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