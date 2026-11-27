maç değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Alfred Schreuder alınan sonuç ve oyun anlayışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tabii ki sonuçtan dolayı birazcık şanssızız, son dakikada kaybettiğimiz için. Schreuder, son dakikada yenen golün takım üzerinde etkili olduğunu belirterek, maçın genel akışına dair detaylar verdi.

maçın kader anları:

Schreuder, ikinci yarıya iyi girdiklerini ve golü attıktan sonra çok iyi şanslar yakaladıklarını söyledi. Takımın 3-1 yapabileceği üç-dört net fırsat yakaladığını, özellikle Saki’nin bire bir fırsatlarını değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Rizespor’un 2-2’yi yakalamasının ardından son bölümlerde rakibe daha az fırsat vermek için daha disiplinli oynanmaması gerektiğini ifade eden Schreuder, derin alanda savunma korunmasının önemine dikkat çekti ve son pozisyonda santrfordan daha hızlı reaksiyon gösterilmesi gerektiğini belirtti.

gençlere verilen şans ve ders:

Schreuder, Kasımpaşa’nın kulüp kültürüne baktıklarında yoğun oyun oynamaya çalıştıklarını ve aynı zamanda genç oyunculara şans verdiklerini söyledi. Bugün sahada Yacoub, Elson, Diarra ve Ahmet gibi genç isimlerin görev aldığını belirterek bunun önemli olduğunu ifade etti.

Maçın takım için iyi bir ders olduğunu aktaran teknik adam, sezonun başlarında olduklarını ve kondisyon olarak gelişim göstereceklerini söyledi. Schreuder ayrıca Rizespor’u tebrik ederek karşılaşmanın ev sahibi için çok önemli bir galibiyet olduğunu kaydetti.

KASIMPAŞA TEKNİK DİREKTÖRÜ ALFRED SCHREUDER