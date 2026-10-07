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Scooter kazasında yaşamını yitiren Alper için ilk duruşma görüldü

Kahramankazan'da scooter kazasında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat davasının ilk duruşmasında sanığın tutukluluğu devam etti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Scooter kazasında yaşamını yitiren Alper için ilk duruşma görüldü

Duruşma detayları:

Kahramankazan'da 22 Haziran tarihinde Kanal Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken scooterıyla çarpışma sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayda iddia edilen sürücü Fatih Oral yönetimindeki 06 HCS 34 plakalı minibüs kazaya neden oldu; Oral gözaltına alındı ve tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Kazaya ilişkin açılan dava kapsamında ilk duruşma Kahramankazan Adliyesi'nde görüldü. Tutuklu sanık duruşmaya SEGBİS aracılığıyla Sincan Cezaevi'nden katıldı. Duruşmada Alper Yusuf'un anne ve babası, Zehra Alkan ve Abdulkadir Polat, ile çok sayıda yakınları hazır bulundu.

Deliller ve incelemeye alınan kayıtlar:

Duruşma sırasında dosyaya giren yeni güvenlik kamerası kayıtları ve bu görüntülerin kaza sonrasında silindiğine ilişkin iddialar gündeme geldi. Mahkeme, söz konusu kamera görüntüleri ile olay sonrası yapılan görüşmelere ilişkin HTS kayıtlarının incelenmesine karar verdi; dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşma 11 Kasım tarihine ertelendi.

Mahkeme ayrıca sanık Fatih Oral'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma sırasında dosyaya yeni görüntülerin de girdiği belirtildi.

Ailenin açıklamaları ve bilirkişi raporları:

Baba Abdulkadir Polat, dosyaya giren bilirkişi raporlarına dikkat çekti. Polat, ilk bilirkişi raporunda hem oğlunun hem sürücünün kusurlu gösterildiğini; ancak ikinci bilirkişi raporunda oğlunun kusursuz bulunduğunu söyledi ve bunun kendileri için "çok önemli" olduğunu belirtti. Hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini, sorumluların hak ettiği cezayı alacağına inandıklarını ifade etti.

Anne Zehra Alkan ise tek çocuklarını kaybetmenin acısını dile getirerek sürücünün kanunlar çerçevesinde en ağır cezayı almasını ve adaletin yerini bulmasını istedi. Ailenin beyanları duruşma tutanaklarına yansıdı.

Dava, eksik delillerin tamamlanması ve kayıtların incelenmesi için 11 Kasım'daki ikinci duruşmayla devam edecek.

11 Yaşındaki Alper Yusuf Polat&#039;ın ölümüyle ilgili davada ilk duruşma yapıldı

11 Yaşındaki Alper Yusuf Polat'ın ölümüyle ilgili davada ilk duruşma yapıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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