Screenfest 5 film festivalleri sempozyumu başladı

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu'nda başlayan sempozyum, 23. Eskişehir Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Açılışa Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, Rektör Danışmanı ve İBF Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, proje yürütücüsü Doç. Hakan Erkılıç, çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Erkan Erdemir konuşmasında sanatın ve kurgusal anlatıların toplumu anlamadaki rolüne vurgu yaptı. Erdemir, 'Sanatçılar, toplumu gözlemleme konusunda pek çok bilim insanından daha derin bir bakış açısına, vizyona ve ferasete sahip. Dolayısıyla kurgunun, toplumu anlamak konusunda asla ihmal edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kurgunun olabildiğince derinlemesine ele alınması, üzerinde çalışılması ve bundan yararlanılması gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Barış Kılınç ise film festivallerinin organizasyon süreçlerine dikkat çekerek sempozyumun önemini vurguladı: 'Festivallerle ilgili böyle bir sempozyum düzenlenmesini çok kıymetli buluyorum. Organizasyonun içinde yer alınca süreci hem organizasyon hem de hedef kitle açısından değerlendirme fırsatı buluyorsunuz. Destek veren, çalışan ve gönülden emek harcayan herkese teşekkür ediyorum.'

Doç. Hakan Erkılıç sempozyumun amaçlarını ve kapsamını şöyle özetledi: 'Amacımız akademisyenleri, festival ekiplerini ve sinema yazarlarını bir araya getirerek film festivallerini farklı yönleriyle tartışabilecekleri bir platform oluşturmaktı. Sempozyumda yöntem ağırlıklı konuların yanı sıra yapay zekâ ve farklı başlıklara odaklanan oturumlarla film festivallerini çeşitli açılardan ele alacağız.'

Sempozyumun odak noktaları:

Program, yapay zekâ, festival yönetimi, metodoloji, kurumsal yapı ve sinema politikaları gibi başlıkları bir araya getirdi. Katılımcılar festivallerin kültürel hesap verebilirliği, kamusal değeri ve ideolojik etkileri üzerine çok boyutlu değerlendirmeler yaptı.

İlk gün oturumları ve paneller:

İlk oturumun moderatörlüğünü Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ufuk Küçükcan üstlendi. Bu oturumda yapay zekâ çağında film festivallerinin incelenmesi, algoritmik sinema, yapay zekâ temalı festivallerde seçki ve değerlendirme süreçleri ile üretken yapay zekâya yönelik kurumsal yaklaşımlar ele alındı.

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mutlu Binark moderatörlüğündeki ikinci oturumda film festivallerinin ideolojik boyutları, kadın yönetmenlerin festivallerdeki görünürlüğü, FilmFreeway üzerinden festivallere yönelik geri bildirimler ve korku sinemasının festivaller aracılığıyla kurumsallaşması tartışıldı.

Üçüncü oturumda Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ece Vitrinel yönetiminde Giorgio Ceccarelli, Alberto Fabris ve Jay Hubert sunum yaparak Çin film festivallerinin incelenmesinde yeni metodolojik yaklaşımlar, film festivallerinin kamusal değeri ve Sundance Film Festivali ile bölgesel festival ekosistemleri üzerine değerlendirmeler sundu.

Program kapsamında ayrıca 'Sinema Seyircisi Araştırmalarında Yöntem: 124K371 TÜBİTAK Projesi Örneğini Anlamak' başlıklı panel düzenlendi. Panele Hakan Erkılıç, Senem Duruel Erkılıç, Hasan Akbulut, Melis Behlil, Serhat Serter, Neşe Öztemir, Sena Öndün Sivas, Erhan Türküm ve Bilal Çakay katıldı.

Günün davetli konuşmacısı Bask Ülkesi Üniversitesi öğretim üyesi Aida Vallejo idi. Vallejo, 'The Festival Ecosystem from Above: Global Dynamics, Interconnections and Networks' başlıklı konuşmasında film festivallerinin küresel dinamiklerini, birbirleriyle bağlantılarını ve uluslararası ağların işleyişini anlattı.

Sempozyum, 23. Eskişehir Uluslararası Film Festivali programı içinde devam ediyor ve katılımcılar farklı disiplinlerden gelen sunumlarla festival ekosistemini çok boyutlu olarak tartışmaya devam edecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. ERKAN ERDEMİR