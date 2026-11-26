Operasyon ve gözaltılar:

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Salı sabahı Samsun merkezli olmak üzere İstanbul'un da aralarında bulunduğu 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında toplam 75 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; gözaltındakiler arasında 3 asker ve cezaevinde bulunan 2 zanlı da bulunuyor. Gözaltına alınanlardan 33'ü bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmanın bulguları:

Soruşturma kapsamında yapılan banka hesap incelemelerinde, toplam 74 şüphelinin hesap hareketlerinde yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Ekipler, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suçla bağlantılı kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmayı sürdürüyor.

Adli işlemler devam ederken, savcılık ve emniyet birimleri delil değerlendirmeleri ile ek soruşturmaları yürütüyor; ilerleyen süreçte hukuki işlemler ve olası yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

SAMSUN MERKEZLİ 8 İLDE YASA DIŞI BAHİS VE SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMAYA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 75 KİŞİDEN 33'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.